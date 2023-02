Le match d'ouverture opposant Al Ahly du Maroc, vice-champion d'Afrique, à Auckland City de Nouvelle-Zélande, champion d'Océanie, a lieu au stade Ibn Battouta.



La deuxième partie du match de football a commencé avec une excitation accrue pour les supporters marocains lorsque le club Al Ahly a marqué son deuxième but. Le numéro 10, Ahmed Chérif, a été le buteur qui a mis les spectateurs en émoi.



La première partie du match a été très serrée, ce qui a rendu les supporters anxieux quant à l'issue finale. Cependant, le deuxième but a renforcé la confiance du club Al Ahly et a donné une nouvelle vague d'énergie aux supporters.



Les supporters marocains étaient en effervescence après ce deuxième but et célébraient avec enthousiasme la performance de leur équipe. Cette réussite sur le terrain ajoute une couche supplémentaire d'excitation à un match déjà très intensif et passionnant.



Le match continue avec une intensité accrue alors que les deux équipes luttent pour prendre l'avantage. Les supporters restent sur le bord de leur siège, espérant que leur équipe préférée remporte la victoire. Les moments clés tels que ce deuxième but sont ceux qui rendent le football si emballant et passionnant pour les fans du monde entier.