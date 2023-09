Coups d’État en Afrique : les gouvernements militaires ne sont pas la solution (António Guterres)

« De nombreux pays sont confrontés à des problèmes de gouvernance profondément ancrés. Mais les gouvernements militaires ne sont pas la solution. Ils aggravent les problèmes. Ils ne peuvent pas résoudre une crise. Ils ne peuvent qu’empirer les choses », a dit M. Guterres lors d’un point de presse au siège des Nations Unies à New York., qui a exhorté « tous les pays à agir rapidement pour établir des institutions démocratiques crédibles et l’État de droit ».



« Le développement est un objectif central si nous voulons créer les conditions de la paix et de la stabilité en Afrique », a dit le Secrétaire général en réponse à une question d'un journaliste.



Le chef de l’ONU a souligné la nécessité de renforcer les organismes internationaux tels que l'Union africaine, dans leurs efforts diplomatiques visant à promouvoir la paix, la stabilité et la démocratie sur le continent.



Le putsch qui a eu lieu au Gabon, est le huitième coup d’État en Afrique de l’Ouest et du Centre depuis 2020. Des coups d'Etat ont eu lieu au Burkina Faso, en Guinée, au Mali, au Soudan et au Niger.