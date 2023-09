Couverture santé : la RDC lance la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né

Ce projet, qui commence par la ville de Kinshasa, est le premier volet du packagé de soins dans le cadre de la mise en œuvre de la Couverture Santé Universelle (CSU) en République Démocratique du Congo (RDC).



« L’objectif fondamental de ce programme est de garantir des soins et des services de santé de qualité et gratuits à toutes les femmes enceintes, à celles qui ont accouché et aux nouveau-nés pendant leur premier mois de vie », a indiqué le Président de la République dans son discours, précisant que cela va se faire sur financement propre du gouvernement.



Cette gratuité concerne entre autres les consultations prénatales, l’échographie, les accouchements simples et compliqués (par césarienne), les soins du nouveau-né, la vaccination, les consultations post-natales, la planification familiale et l’accès aux médicaments.



Le choix de la capitale comme ville pilote a été guidé par la densité de sa population marquée un taux de mortalité maternelle et infantile particulièrement élevé. Cependant, pour éviter la surcharge des établissements de santé et de soins à Kinshasa, le Chef de l’État a annoncé l’extension de ce programme à l’intérieur du pays.



« Grâce au financement de la Banque mondiale, nous travaillons aussi pour garantir cette couverture de soins de qualité dans les provinces du Kwilu, du Kasaï, du Kasaï-Central, du Sud-Kivu ainsi que dans 8 autres provinces d’ici la fin de cette année.



En 2024, la mise en œuvre à l’échelle nationale sera achevée », a-t-il dit.



Le Président de la République a souligné la nécessité, par ce projet, de lutter contre la mortalité maternelle et infantile à travers tout le pays : « notre objectif ultime est de veiller à ce que nos mères ne perdent plus la vie en donnant la vie ».



Pour le Chef de l'État « la CSU n’est pas une option mais un devoir ».



La CSU est une aspiration mondiale visant à garantir que chaque individu, quel que soit son statut social, puisse accéder à des soins de santé de qualité au moment et à l’endroit où il en a besoin, sans que cela ne génère pour lui des difficultés financières.