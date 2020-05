TCHAD Covid-19 : "Au Tchad, il n'y a pas de pic parce qu'il y a des gens qui ne dorment pas"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 6 Mai 2020





Le ministre de la Santé publique a défendu lundi, devant les députés, le dévouement du personnel de santé qui ne compte plus les heures de travail dans le cadre de la lutte contre la pandémie.



"Au Tchad, pourquoi il n'y a pas un pic (de la pandémie, Ndlr) ? Parce qu'il y a des gens qui ne dorment pas. Je voudrais le dire devant vous", a souligné Pr. Mahamoud Youssouf Khayal.



"Je vous jure, il nous est arrivé une semaine entière, jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin, d'être ensemble. On a même oublié que cette maladie est avec nous. On dort même sur les chaises", a indiqué le ministre.



Il a ajouté avoir trouvé dimanche une dizaine de femmes entrain de pulvériser la pelouse de l'hôpital de Farcha à 1h du matin. "On a confiné tout un quartier, 60 ménages. Il y avait des gens qui ne dorment pas. Ce n'est pas l'argent qui les intéresse. On a encore des tchadiens dont on peut compter sur eux, je vous jure".

"Pourquoi les provinces ne sont pas touchées ?"



D'après les explications du ministre, "les provinces sont vraiment prises en charge. (...) Posons-nous la question, pourquoi les provinces ne sont pas contaminées ? Parce que quelque part il y a des gens qui sont formés et qui se battent. (...) Les provinces, nous continuons encore à former. C'est l'Unicef qui nous aide, le PNUD, nos partenaires. On utilise les compétences de nos frères tchadiens pour remonter la pente."



Réagissant à la hausse soudaine du nombre de cas ces derniers jours, le ministre s'explique : "C'est vrai les 3, 4 jours, c'est arrivé boom. Mais il y a des explications scientifiques. La première personne a préféré soigner un paludisme à la maison, peut-être elle a écouté les réseaux sociaux (...)."



"Vous n'avez pas avoué une seule faiblesse"



Le député Saleh Kebzabo a pour sa part fustigé les propos du ministre : "Mais, Monsieur le ministre, vous avez une posture qui n'est pas bonne. Tout ce que vous avez parlé, vous n'avez pas avoué une seule faiblesse. (...) Rien du tout. Vous êtes content de bout en bout. Autant lever la séance et partir puisque vous êtes content. À quoi sert donc la rencontre ? Il fallait nous faire un bilan exhaustif pour connaitre certaines faiblesses, certaines failles, demander le soutien de l'Assemblée nationale dans tel ou tel domaine, parce que nous aussi on peut vous aider. Mais vous êtes satisfait de bout en bout."



"Tout ce que vous dites là, vous êtes content de vous. Vous avez bien fait, vous avez été excellent et puis c'est tout. Non Monsieur le ministre, il y a des failles. Et je me permets de vous dire que Farcha, contrairement à ce que vous dites, si les gens vous écoutent, si ceux qui sont actuellement internés à Farcha vous écoutent, ils vont se demander, vous êtes sur la lune ou bien vous êtes sur terre ici à N'Djamena", a indiqué Saleh Kebzabo.



"C'est pas vrai, Farcha n'est pas aussi brillant que vous le dites Monsieur le ministre. Avouez-le, dites qu'il y a des problèmes à Farcha, et que vous êtes en train de chercher à améliorer. Là on vous suivra. (...) Mais là ils sont en train de nous suivre les malades de Farcha. Je pense que cette posture n'est pas bonne. Tous les chiffres que vous avez évoqué, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'il y a des contradiction évidentes", a ajouté le député.



10% de décès



Le Tchad a enregistré à ce jour D'après les explications du ministre, "les provinces sont vraiment prises en charge. (...) Posons-nous la question, pourquoi les provinces ne sont pas contaminées ? Parce que quelque part il y a des gens qui sont formés et qui se battent. (...) Les provinces, nous continuons encore à former. C'est l'Unicef qui nous aide, le PNUD, nos partenaires. On utilise les compétences de nos frères tchadiens pour remonter la pente."Réagissant à la hausse soudaine du nombre de cas ces derniers jours, le ministre s'explique : "C'est vrai les 3, 4 jours, c'est arrivé boom. Mais il y a des explications scientifiques. La première personne a préféré soigner un paludisme à la maison, peut-être elle a écouté les réseaux sociaux (...)."Le député Saleh Kebzabo a pour sa part fustigé les propos du ministre : "Mais, Monsieur le ministre, vous avez une posture qui n'est pas bonne. Tout ce que vous avez parlé, vous n'avez pas avoué une seule faiblesse. (...) Rien du tout. Vous êtes content de bout en bout. Autant lever la séance et partir puisque vous êtes content. À quoi sert donc la rencontre ? Il fallait nous faire un bilan exhaustif pour connaitre certaines faiblesses, certaines failles, demander le soutien de l'Assemblée nationale dans tel ou tel domaine, parce que nous aussi on peut vous aider. Mais vous êtes satisfait de bout en bout.""Tout ce que vous dites là, vous êtes content de vous. Vous avez bien fait, vous avez été excellent et puis c'est tout. Non Monsieur le ministre, il y a des failles. Et je me permets de vous dire que Farcha, contrairement à ce que vous dites, si les gens vous écoutent, si ceux qui sont actuellement internés à Farcha vous écoutent, ils vont se demander, vous êtes sur la lune ou bien vous êtes sur terre ici à N'Djamena", a indiqué Saleh Kebzabo."C'est pas vrai, Farcha n'est pas aussi brillant que vous le dites Monsieur le ministre. Avouez-le, dites qu'il y a des problèmes à Farcha, et que vous êtes en train de chercher à améliorer. Là on vous suivra. (...) Mais là ils sont en train de nous suivre les malades de Farcha. Je pense que cette posture n'est pas bonne. Tous les chiffres que vous avez évoqué, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'il y a des contradiction évidentes", a ajouté le député.Le Tchad a enregistré à ce jour 170 cas de Covid-19 et 17 décès (10%). 110 malades sont actuellement sous traitement tandis que 43 patients ont été guéris.





Dans la même rubrique : < > Tchad : Souradj Koulamallah est décédé Tchad : incident à l'Assemblée nationale avec un garde nomade, "l'affaire est close" Tchad : rebondissement dans l'affaire entre le garde nomade et le ministre de la défense Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 63205229 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)