Covid-19: L'OMS préconise d'investir pour enrayer la prochaine pandémie

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé mardi les États à « investir dans la préparation et la surveillance pour enrayer la prochaine pandémie et veiller à ce que tout le monde ait accès à des services de santé de qualité ». Il s'est exprimé lors d'un point de presse quotidien sur le Covid-19. « Dans les mois qui viennent, des scientifiques et des experts en santé publique à l’OMS et en dehors de celle-ci, continueront de travailler avec nous, pour trier les dernières innovations et avancées scientifiques et mettre en avant des solutions afin que nous puissions reconstruire des systèmes de santé plus écologiques et plus solides », a-t-il dit.



Selon lui, « nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la pandémie, au cours de laquelle la solidarité sera, plus que jamais, nécessaire ». Tedros Adhanom Ghebreyesus estime que le nombre de cas est si élevé dans plusieurs pays que le taux de remplissage des hôpitaux et des services de réanimation atteint des niveaux dangereux.



Pour certains pays, la récente période des fêtes et le temps froid ont davantage incité les gens à se retrouver à l’intérieur, ce qui est plus risqué et aura des conséquences. L’OMS ajoute que de nouvelles variantes, qui semblent se transmettre plus facilement, aggravent la situation. Par conséquent, le directeur général de l'OMS appelle tous les pays à renforcer le dépistage et le séquençage du virus, de manière à permettre de surveiller toute évolution et à y réagir efficacement.