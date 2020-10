Covid-19 : La baisse des nouveaux cas et des décès se poursuit en Afrique (OMS)

C’est encore une bonne nouvelle sur le front de la lutte contre le nouveau coronavirus. La pandémie de Covid-19 continue de ralentir en Afrique, avec une baisse de plus de 10% des nouveaux cas, d’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

« La région africaine a continué d’observer un nivellement des cas et des décès de Covid-19 », a annoncé jeudi l’OMS, dans son bulletin épidémiologique daté du 30 septembre. Elle fait état d’une diminution de 13% de l’incidence des nouveaux cas au cours des sept derniers jours, avec toutefois une augmentation de 7% des décès pour la même période.

Cette tendance baissière s’est d’ailleurs illustrée en Afrique du Sud (672.572 cas dont 16.667 décès), qui supporte la plus grande charge de morbidité de la région. Le pays a enregistré une diminution de 21% du nombre de cas, avec une augmentation de 15% du nombre de décès. Pour les 29 et 30 septembre dernier, l’Afrique du Sud a ainsi dénombré 903 cas de contaminations, avec toutefois 188 décès mardi dernier.

Au cours de cette période, 14 pays ont signalé une hausse du nombre de cas : le Burundi (700%), Maurice (600%), le Botswana (482%), Sao Tomé-et-Principe (200%), le Lesotho (178%), les Seychelles (100%).

Dans le même temps, une trentaine de pays ont enregistré une diminution des nouveaux cas par rapport aux 29 pays de la période précédente, 18 d’entre eux enregistrant une baisse de plus de 20% ; le Cameroun (62%), la Gambie (61%).

L’Afrique du Sud recense plus de la moitié des cas du continent

Dans l’ensemble, l’Afrique du Sud recense plus de la moitié des cas signalés sur le continent, soit 57% (672.572). Les autres pays qui ont signalé un grand nombre de cas sont : le Maroc (121.183), l’Égypte (103.079), l’Éthiopie (74.584), le Nigeria (58.647), l’Algérie (51.368), le Ghana (46.482), le Kenya (38.378), la Libye (34.014), le Cameroun (20.838), la Côte d’Ivoire (19.669), Madagascar (16.377) et le Sénégal (14 919). Ces 13 pays représentent collectivement plus des trois quarts de tous les cas signalés.

Par ailleurs, le bulletin de l’OMS note qu’entre le 24 et 30 septembre, il y a eu 817 nouveaux décès liés à la Covid-19. Ces décès ont survenu le plus souvent en Afrique du Sud, avec plus de 65% des morts (549). Dans le même temps, des pays qui n’ont pas été épargnés, comme l’’Éthiopie et l’Algérie, ont enregistré une diminution de 15% et 35% des décès, respectivement, tandis que le nombre de décès au Kenya et en Afrique du Sud a augmenté de 92% et 15% respectivement.

Au total, le nombre des décès signalés sur le continent est de 35.673. Depuis le début de l’épidémie, la majorité des décès ont été signalés en provenance des pays suivants : Afrique du Sud 65% (16.667), Égypte (5.914), au Maroc (2.152), Algérie (1.726), Éthiopie (1.191) et Nigeria (1.111). En revanche, deux pays, dont l’Érythrée et les Seychelles, n’ont enregistré aucun décès lié à la Covid-19 depuis le début de la pandémie.

1.473.596 cas confirmés de coronavirus dont 35.673 décès

À ce jour, un total de 1,2 million de cas guéris ont été signalés sur le continent africain. Six pays signalent encore moins de 1.000 cas : Sao Tomé-et-Principe (911), le Burundi (508), les Comores (478), Maurice (381), l’Érythrée (375) et les Seychelles (141).

Sur un autre plan, l’Angola, le Botswana, le Cap-Vert et l’Ouganda ont rejoint la liste des pays ayant connu une transmission communautaire au cours des sept derniers jours. L’OMS indique continuer à observer « des schémas de transmission variés dans la région, avec une transmission communautaire établie dans une quarantaine de pays (83%), cinq (11%) pays ayant des groupes de cas et trois (6%) des cas sporadiques.

Mais, avec l’augmentation du nombre de pays où la transmission communautaire est établie, l’OMS conseille aux États membres d’ajuster leurs mesures de précaution en fonction de leurs modes de transmission dans chaque province ou district touché.

Plus largement, l’Afrique enregistre moins d’infectés au Covid-19, comparée aux autres continents. Au total, tout le continent africain dénombre 1.473.596 cas confirmés de coronavirus dont 35.673 décès. Ce total cumulé inclut les 298.325 cas recensés dans les sept pays africains de la région OMS pour la Méditerranée orientale (Egypte, Maroc, Libye, Tunisie, Soudan, Djibouti et Somalie).

Au niveau mondial, la pandémie a fait 33,7 millions de cas confirmés dont 1.009.270 décès.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/covid19--la-...