Covid-19 : Le Top 10 des pays africains qui effectuent le plus de tests

La semaine dernière, le Togo a franchi la barre des 10 milles tests pour une moyenne de 1253 tests par million d'habitants. Le Togo fait ainsi partie du top 10 des nations africaines qui dépistent le plus par tête d’habitant, selon les plus récentes statistiques.



Le pays vient ainsi derrière Maurice (totalisant près de 70 mille tests et plus de 54 000 tests par million, pour l'île aux 1,3 millions d'habitants), Djibouti (avec 15 490 tests par million d'habitants), ou encore l'Afrique du Sud et le Ghana (le voisin occidental totalise 155 201 tests réalisés, soit près de 5000 tests par million d'habitants).



Viennent ensuite le Botswana (4 057 tests par million), le Rwanda (3 276 tests par million), la Tunisie (2 777 par million), le Cap vert (1 423 tests par million) et le Maroc (1 786 tests par million). Notons par ailleurs que Djibouti et Maurice, relativement peu peuplés, ont opté pour une stratégie de dépistage massif, pour prendre le contrôle de la propagation.



Et si en Afrique de l'Ouest le Ghana est largement en tête en matière de tests, le Sénégal (1 210 tests par million) n'est pas loin du Togo (1253 tests par million). Le Nigeria, quant à lui, voit sa performance bien encore mitigée par son imposante population, et ne totalise qu'un ratio de 120 tests par million.



En termes de contamination dans la sous-région, les pays les plus touchés à ce jour sont le Ghana (4 263 cas confirmés), le Nigeria (4 151 cas confirmés) et la Guinée (2 146 cas confirmés). Le Togo compte à ce jour 174 cas confirmés, dont 89 guérisons, 74 cas actifs et 11 décès.