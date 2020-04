Covid-19 : Les pays du G5 Sahel appellent à l'annulation de la dette africaine

Les ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel ont lancé mercredi un appel aux partenaires financiers internationaux pour une annulation de la dette africaine, lors d'un conseil des ministres en vidéo-conférence.



Se félicitant du plaidoyer engagé pour un moratoire sur la dette de certains Etats dont les pays africains, les ministres ont souligné "l'urgence d'une réflexion et d'une concertation sur les moyens les plus appropriés pour prévenir les graves conséquences de la récession économique mondiale qui menace le continent africain, et en particulier les Etats sahéliens."



Mercredi, le G20 a annoncé la suspension temporaire du service de la dette pour les pays les plus pauvres, et ce, sur une période d'au moins 12 mois.



Au cours de leur réunion, les ministres ont "examiné la situation sécuritaire au Sahel, fait le point de la situation de la pandémie de COVID-19 dans les pays membres et étudié la stratégie de coordination avec les partenaires, compte tenu de graves conséquences de la crise sanitaire mondiale du COVID-19 en relation avec les défis particuliers du Sahel", a indiqué le ministère tchadien des Affaires étrangères.



Covid-19



Le conseil des ministres a fait part de sa satisfaction de l'aide de certains pays mais a regretté "la timidité de l'élan de solidarité internationale avec certains pays qui ont pris des mesures restrictives sur l'exportation de produits vitaux comme les kits pour les test et les appareils de respiration."



Les ministres ont lancé un appel pressant à tous les partenaires pour une solidarité encore plus accrue, et une plus forte mobilisation en faveur des pays du G5 Sahel, pour apporter une aide d'urgence en équipements matériels et médicaments dont ils manquent cruellement.