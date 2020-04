Covid-19 : à peine lancé, près de 4 millions de Togolais sollicitent le programme "Novissi"

Lomé - Le Programme de revenu universel de solidarité « Novissi » (solidarité en langue locale), un programme de transferts monétaires mis en place par le gouvernement pour venir en aide aux citoyens ayant vu leurs revenus impactés par les mesures de riposte contre le Coronavirus (Covid-19) au Togo, a démarré le mercredi 8 avril 2020.



Mais à peine débuter, le programme a connu quelques difficultés mais n'a pas été suspendu. Le ministre des Mines et de l'énergie, Marc Dèdèriwè ABLY-BIDAMOND a apporté ce jeudi 9 avril, plus de précisions sur les raisons de cette interruption momentanée. Selon lui, une panne technique a été provoquée sur le serveur par le nombre élevé des demandes d'inscription envoyées dès le premier jour sur le programme « Novissi ».



« En un moment donné, il y a eu plus de 4 millions de tentatives d'inscription, raison pour laquelle le système s'est planté. Le système est conçu pour recueillir près de 200 milles demandes par jour », a-t-il indiqué. Le ministre n'a pas manqué de mettre en garde les personnes qui selon lui s'amusent à vouloir frauder l'État dans le cadre de cette assistance sociale réservée uniquement aux personnes vulnérables. Il assure par ailleurs sur le traçage de ceux qui s'inscrivent dans le programme pour bénéficier des aides proposées et la possibilité de les retrouver si elles sont des fraudeurs.



« Tous les fraudeurs seront retrouvés, poursuivis et punis conformément à la loi et au Code pénale », a-t-il déclaré. Le programme d'après lui, va couvrir la période d'état d'urgence sanitaire et profiter à plus d'un million de Togolais. « Selon les estimations, le programme va coûter près de 12 milliards de francs CFA au Togo sur les trois mois et pourrait être reconduit si les circonstances l'exigent », a-t-il précisé et d'inviter les Togolais à donner la priorité aux véritables bénéficiaires de ce programme, que sont les personnes à revenu faibles ayant été durement impactées par les mesures du gouvernement.



Il faut noter qu'en 24 heures, plus de 10.000 Togolais ont pu s'inscrire sur la plateforme dédié au programme. Il se poursuit toujours mais cette fois-ci, via appel téléphonique. « Ceux qui sont éligibles doivent composer le 855 pour fournir des informations en vue d'éviter les fraudes », a annoncé la Directrice générale de l'Agence Nationale d'appui au développement à la base (ANADEB), Mazalo KATANGA qui a tenu à rappeler que le programme « Novissi » ne concerne pour le moment, que les populations du Grand Lomé.