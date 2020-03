ACTUALITES Covid-19 - communiqué n°2 de l’ambassadeur de France

Depuis le 16 mars, la situation sanitaire au Togo liée à la pandémie de COVID-19 n’a pas évolué. De nombreux tests ont été pratiqués mais, à cette heure, un seul cas avéré reste enregistré. Suspension des liaisons aériennes Le dernier vol direct Paris-Lomé par Air France est prévu pour demain jeudi 19 mars, la reprise des vols n’étant pas prévu avant 2 semaines. L’ambassade de France, en lien avec l’ambassade d’Allemagne, communique à Air France les cas de Français et d’Européens de passage qui souhaiteraient rentrer en France afin de ne pas rester bloqués au Togo. Air France fait ses meilleurs efforts pour leur proposer des solutions. Ecole et lycée français La situation sanitaire au Togo n’a, à cette heure, pas conduit les autorités togolaises à fermer les établissements scolaires. Aucun cas d’infection au COVID-19 n’a, à cette heure, été détecté sur les sites du lycée français. Aucune raison sanitaire, au sens des consignes de l’OMS, n’impose donc la fermeture du lycée français. Toutefois certains comportements individuels rendent désormais son fonctionnement normal très difficile. Aussi, sur recommandation du CHSCT, le comité de gestion du lycée français de Lomé a décidé la fermeture aux élèves de l’établissement à compter de vendredi 20 mars à la fin des cours pour une durée de deux semaines. Un dispositif d’enseignement à distance mis en œuvre par les enseignants du lycée sera proposé aux élèves. Institut français S’agissant de l’Institut français, il est décidé de supprimer, à compter de vendredi 20 mars au soir, et pour une durée de deux semaines, la tenue des spectacles et des manifestations culturelles. De même la médiathèque sera fermée au public à compter de vendredi 20 mars au soir. Seuls seront maintenus, avec des mesures de précaution adaptées, les cours de langue en petits groupes, la tenue des examens et les entretiens individuels menés par Campus France avec les candidats à la poursuite d’études en France. Frontières terrestres Les autorités togolaises ont décidé de renforcer les contrôles sanitaires aux frontières terrestres qui ne sont pas fermées pour ce qui concerne le Togo. Les voyageurs sont toutefois invités à se renseigner sur la position des autorités béninoises (+229 95 36 11 07/51 02 00 00/51 04 00 00), burkinabè ou ghanéennes et notamment sur les mesures d’auto-isolement ou de quarantaine éventuellement décidées. Mesures d’auto-isolement Les consignes des autorités togolaises n’ont pas changé : les personnes arrivant d’un pays à haut risque, dont la France, par voie aérienne (ou par voie aérienne et terrestre) doivent se placer en situation d’auto-isolement (rester à domicile avec le minimum de contacts y compris avec les membres de sa famille) pendant 14 jours et prévoir un suivi médical. Elles peuvent se signaler au Centre Médico-Social de l’ambassade (corinne.joulin@diplomatie.gouv.fr et +228 22 23 46 77). Suppression des rassemblements Les consignes des autorités togolaises n’ont pas changé : pour une durée d’un mois à compter du 19 mars, les regroupements de plus de 100 personnes sont supprimés. Annulation des événements internationaux, suppression des missions officielles A compter du 16 mars, les autorités togolaises annulent tous les événements internationaux pendant 3 semaines, suspendent toutes les missions officielles à destination des pays à haut risque et déconseillent à chacun tout déplacement vers les pays où sévit la pandémie. Mesures de prévention et de protection Les recommandations de prévention (se laver fréquemment les mains au savon ou avec une solution hydro-alcoolique, éviter les poignées de mains, les accolades et les embrassades) restent valables. Chacun est appelé à respecter les consignes et recommandations ci-dessus sans céder à la panique. La cellule de réponse téléphonique de l’ambassade de France reste joignable au +228 22 23 46 00. En fonction de l’évolution de la situation, des consignes actualisées seront diffusées. Distribué par APO Group pour Ambassade de France à Lomé, Togo.



