Covid-19 : communiqué n°4 de l’ambassadeur de France

- 23 Mars 2020





Depuis le communiqué du 20 mars, la situation sanitaire au Togo liée à la pandémie de COVID 19 a évolué. Au total, selon les autorités togolaises, à ce jour, 16 cas ont été testés positifs dont une personne guérie. Suspension des liaisons aériennes Les liaisons aériennes vers Paris sont aujourd’hui suspendues. La reprise des vols n’est pas prévue avant 2 semaines. S’agissant des Français en déplacement temporaire au Togo et qui n’auraient pas trouvé de places d’avion pour rentrer en France, ils sont invités à se signaler à la cellule de réponse téléphonique de l’ambassade de France. Le gouvernement français étudie, avec Air France, la mise en œuvre d’un mécanisme mondial pour proposer des vols commerciaux aux Français bloqués à l’étranger. Les Français se trouvant à l’intérieur du territoire togolais et qui pourraient être amenés à devoir rejoindre l’aéroport de Lomé pour emprunter un tel vol commercial sont invités à se signaler à la cellule téléphonique de l’ambassade pour que leur soit délivré, par les autorités togolaises, un laisser-passer. Hébergement Les Français de passage bloqués au Togo qui auraient besoin d’un hébergement temporaire à un prix modéré peuvent : contacter la cellule de réponse téléphonique de l’ambassade qui pourra les orienter vers des structures adaptées ;

se connecter sur le site www.sosuntoit.fr mis en place par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères qui met en relation les Français bloqués à l’étranger en situation de difficulté et les Français établis hors de France se portant volontaires pour les accueillir. Les Français établis au Togo se portant volontaires pour accueillir des Français de passage bloqués au Togo peuvent se connecter au site ci-dessus. Frontières terrestres et circulation à l’intérieur du pays Les autorités togolaises ont décidé de la fermeture des frontières terrestres du pays aux passagers à compter du vendredi 20 mars 2020 à minuit et pour une durée de 2 semaines. La mesure ne s’applique pas aux marchandises. Par ailleurs, à compter du samedi 21 mars à 06H00, les villes de Lomé, Tsévié, Kpalimé et Sododé sont bouclées. Des contrôles stricts sont annoncés aux entrées à hauteur de Tsévié sur la RN1, du péage d’Aného sur la RN2 et d’Amoussou-Copé sur la RN5. La fréquentation des plages du littoral togolais est interdite jusqu’à nouvel ordre. École et lycée français Les autorités togolaises ont décidé de la fermeture immédiate et pour 3 semaines de tous les établissements scolaires publics, privés et confessionnels dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur. Le lycée français de Lomé est désormais fermé. Un dispositif d’enseignement à distance mis en œuvre par les enseignants du lycée sera proposé. Institut français En cohérence avec les mesures gouvernementales pour lutter contre la propagation du Covid-19, l’Institut français du Togo est fermé au public à partir du lundi 23 mars. Il adapte le fonctionnement de ses activités de la façon suivante : Cours et examens : Les cours de langues de la session actuelle sont maintenus et se déroulent en ligne. Campus France : La procédure Campus France continue. Les candidats sont contactés via la plateforme Études En France. La médiathèque : Elle est fermée. Le prêt de documents est automatiquement prolongé. Les adhérents ont librement et gratuitement accès à la bibliothèque en ligne culturethèque . Les non-adhérents peuvent bénéficier de trois semaines gratuites en s’inscrivant sur : https://www.culturetheque.com/exploitation/TGO/register.aspx. Les événements culturels : Ils sont suspendus, mais l’institut propose une sélection de contenus culturels en ligne (concerts, théâtre, exposition) à retrouver sur nos réseaux sociaux. Plus de précisions : accueil@institutfrancais-togo.com Mesures d’auto-isolement Les consignes des autorités togolaises n’ont pas changé : les personnes étant arrivées d’un pays à haut risque, dont la France, par voie aérienne (ou par voie aérienne et terrestre) doivent rester en situation d’auto-isolement (à domicile avec le minimum de contacts y compris avec les membres de sa famille) pendant 14 jours et prévoir un suivi médical. Elles peuvent se signaler au Centre Médico-Social de l’ambassade (corinne.joulin@diplomatie.gouv.fr et +228 22 23 46 77). L’AMBASSADE DE FRANCE INSISTE AUPRÈS DE TOUS LES FRANÇAIS RÉSIDANT OU DE PASSAGE AU TOGO SUR L’IMPORTANCE DU RESPECT DE CETTE OBLIGATION. Suppression des rassemblements Les lieux de culte, et notamment les églises et mosquées, sont fermés à partir de samedi 21 mars pour une durée d’un mois. Par ailleurs, les cérémonies de funérailles, d’enterrement ne peuvent regrouper plus de 15 personnes. Les activités culturelles et sportives de masse sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Les discothèques sont fermées sur toute l’étendue du territoire. Mesures de prévention et de protection Les recommandations de prévention (se laver fréquemment les mains au savon ou avec une solution hydro-alcoolique, éviter les poignées de mains, les accolades et les embrassades) restent valables. Chacun est appelé à respecter les consignes et recommandations ci-dessus sans céder à la panique. La cellule de réponse téléphonique de l’ambassade de France reste joignable au +228 22 23 46 00. En fonction de l’évolution de la situation, des consignes actualisées seront diffusées. Distribué par APO Group pour Ambassade de France à Lomé, Togo.



