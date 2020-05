Covid-19 : la situation épidémiologique des pays voisins du Tchad

Les derniers chiffres du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (10 mai 2020 à 9 heures).



Le Tchad compte à ce jour 322 cas de COVID-19, 31 décès et 53 guéris.



Le Cameroun compte 2265 cas positifs, 108 décès et 1221 guéris.



Le Nigeria compte 4151 cas, 128 décès et 745 guéris.



Le Niger compte 815 cas, 45 décès et 617 guéris.



La Libye compte 64 cas, 3 décès et 24 guéris.



Le Soudan compte 1164 cas, 64 décès et 119 guéris.



La Centrafrique compte 143 cas, 0 décès et 12 guéris.