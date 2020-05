Covid-Organics : le président malgache propose le remède à ses pairs africains

Le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, n'a pas manqué de présenter le Covid-Organics, remède développé par son pays, lors de la réunion de travail en visioconférence mercredi avec les membres du bureau de l'Union Africaine et les chefs d'État et de Gouvernement des Communautés économiques régionales.



"Actuellement on parle de guerre mais cette fois-ci, ce ne sont pas les balles ni les bombes qui seront nos munitions mais la diligence des scientifiques, l'audace des leaders et notre solidarité. La nature est là pour nous offrir la meilleure et la plus fiable des solutions", a déclaré Andry Rajoelina qui a tenu à "partager" avec neuf chefs d'État "l'expérience face à ce virus."



"Comme vous le savez, Madagascar est connu pour la richesse de sa biodiversité et son abondance en plantes médicinales. Nous sommes le troisième pays exportateur d'huiles essentielles au monde et tout cela nous offre un maximum de champ des possibles pour la recherche médicale", a dit Andry Rajoelina.



Il a expliqué que "les travaux de recherche scientifique malgache ont aboutis à l'élaboration d'un remède, Covid-Organics (CVO), un remède traditionnel amélioré à but préventif et curatif, préparé sur la base des plantes médicinales largement répandues et plantées à Madagascar dont l'Artemisia. Tous les essais et tests sur ce premier remède ont été menés et son efficacité dans la réduction et l'élimination des symptômes a été prouvé pour le traitement des patients atteints du Covid-19 à Madagascar."



Selon lui, le protocole de traitement curatif Covid-Organics "s'est avéré plus efficace et surtout moins invasive pour l'organisme que le traitement à base de Chloroquine. L'état de santé des malades malgaches du Covid-19 ayant volontairement accepté de tester le traitement a montré une nette amélioration au bout de sept jours, et un total de rétablissement voire même de guérison au bout de 10 jours."



"Messieurs les présidents, aujourd'hui nous avons entre nos mains une solution simple, naturelle et efficace pour nous aider à vaincre cette pandémie. Notre impératif à tous est le même, préserver et sauver la vie en danger sur le continent. (....) Il est temps de coordonner nos actions, c'est l'heure de la solidarité africaine. Nous pouvons faire la différence dans la lutte mondiale contre ce coronavirus. Madagascar est prêt à collaborer avec ses frères et sœurs africains."