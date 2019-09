Crianças expõem trabalhos artísticos sobre os direitos da criança

Por ocasião do 30º aniversário da Convenção dos Direitos da Criança, a Delegação da União Europeia em Angola, com os Salesianos de Dom Bosco Angola, promovem um conjunto de actividades em que as próprias crianças são chamadas a refletir e interpretar os seus próprios direitos. A sessão de abertura da exposição “A visão da criança […]

