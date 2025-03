Criminalité faunique : 90 trafiquants arrêtés dans 7 pays africains en 2024

C’est pendant qu'ils trafiquaient des espèces sauvages protégées, notamment des défenses d'éléphant, des peaux de panthère, des peaux de lion, des primates et des écailles de pangolin que les criminels fauniques ont été appréhendés.



64 trafiquants d'ivoire ont été arrêtés et plus de 474 kg d’ivoire d’éléphant ont été saisis, dont 67 kg de défenses d'éléphant et 260 morceaux d'ivoire, lors d'opérations menées en Côte d'Ivoire, au Togo, en République du Congo et au Cameroun.



Treize trafiquants de peaux de grands félins ont également été arrêtés au Sénégal, en Côte d'Ivoire et en Ouganda, ainsi que huit trafiquants de primates lors d'opérations menées au Cameroun, au Togo et en Côte d'Ivoire. Deux autres trafiquants ont été arrêtés au Congo avec 81 kg d'écailles de pangolin géant, une espèce menacée.



Parmi les trafiquants arrêtés, quatre grands trafiquants d'espèces sauvages ont été arrêtés en Côte d'Ivoire, lors d'une opération coup de poing contre un réseau criminel notoire de Koumassi. Ils étaient liés à deux syndicats criminels asiatiques auxquels ils fournissaient de grandes quantités de défenses d'ivoire et d'écailles de pangolin.



L'un des trafiquants a été arrêté avec plus de 200 objets en ivoire sculpté, et les autres ont été arrêtés plus tard dans leurs magasins avec plus de 30 objets sculptés.



Trois trafiquants, dont un adjudant et un sergent de l'armée révoqués, ont également été arrêtés au Cameroun avec trois défenses et demie d'éléphant. L'un des militaires a résisté violemment à son arrestation en proférant des menaces à l'encontre des forces de l'ordre.



Quatre autres trafiquants ont été arrêtés au Congo avec trois défenses d'éléphant dans le cadre d'une opération de répression de la corruption au sein du système judiciaire. L'un d'entre eux, greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de Dolisie, s’est servi de sa position pour faire le trafic de l'ivoire saisi et stocké dans la salle des scellés du tribunal. Il a été dénoncé par les autres trafiquants et une descente a été effectuée à son domicile, ce qui a conduit à son arrestation.



Deux des défenses portaient des marques de défenses déjà saisies et répertoriées lors d'une précédente opération en 2021. Quatre trafiquants, dont un ancien combattant, ont également été arrêtés près du parc national de Taï, lors d'une opération coup de poing menée en Côte d'Ivoire. Les trafiquants avaient l'intention d'utiliser les bénéfices de la transaction illégale pour organiser l'abattage d'éléphants dans le parc.



En plus de ces trafiquants, un trafiquant de primates et deux autres personnes ont été arrêtés en Côte d'Ivoire et au Cameroun avec un bébé chimpanzé vivant et des parties de gorille. Le commerce des animaux sauvages protégés, en particulier l'éléphant, est loin de prendre fin malgré les efforts de répression menés par les gouvernements et les organisations de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages en vue de créer un effet dissuasif.



Le réseau EAGLE est constitué d'ONG, dont LAGA, qui travaillent en collaboration avec certains gouvernements africains pour améliorer la mise en application de la législation nationale en matière d'environnement. Le réseau EAGLE est actif au Cameroun (LAGA), au Congo, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo et en Ouganda, où il travaille en étroite collaboration avec les gouvernements de ces pays pour lutter contre le commerce illégal d'espèces sauvages.