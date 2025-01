Crise à l'est de la RDC : Denis Sassou N’Guesso loue l’action du médiateur João Manuel Lourenco

L’un des points forts de cette visite de travail du président angolais à Brazzaville a été le tête-à-tête avec son homologue congolais, Denis Sassou N’Guesso, au cours duquel, les deux Chefs d’Etat ont eu un large échange de vues sur des questions bilatérales, régionales et internationales.



Sur le plan bilatéral, les deux Chefs d’Etat se sont réjouis de l’excellence des relations d’amitié et de fraternité qui existent entre les deux pays et ont salué les conclusions de la 25ème Sommet de la CEEAC, tenu le 18 octobre 2024 à Malabo, en Guinée Equatoriale.



Le Président Denis congolais a renouvelé ses salutations à son homologue angolais, suite à ses efforts dans la recherche de solution à la crise de l’Est de la RDC, à travers le processus de Luanda. Il a encouragé Son Homologue à poursuivre la dynamique du dialogue en cours, tout en lui renouvelant son soutien.



Pour sa part, João Manuel Gonçalves Lourenco a édifié le Président Denis Sassou N’Guesso sur l’évolution de sa médiation et les initiatives à venir. Il a renouvelé son engagement à poursuivre sa mission dans le cadre du mandat de l’Union Africaine tout en l’encourageant dans sa mission à la tête du Comité de Haut niveau de l’Union Africaine sur la Libye.



Sur le plan régional, les deux Chefs d’Etat ont exprimé leur profonde préoccupation face à la poursuite des combats à l’Est de la RDC, malgré le cessez-le-feu signé le 4 août 2024 et la dynamique des rencontres entre les délégations de la RDC et du Rwanda.



Les deux Chefs d’Etat ont exhorté les parties à maintenir et renforcer les initiatives favorables au dialogue et de faciliter et soutenir les efforts de la médiation. Exprimant leur préoccupation sur la situation humanitaire, ils ont lancé un appel à la Communauté internationale pour une assistance plus accrue en faveur de réfugiés et déplacés internes en République Démocratique du Congo.



Les deux Chefs d’Etat ont également échangé sur les grands rendez-vous de cette année 2025, notamment la perspective du renouvellement des Exécutifs à l’Union Africaine, à la CEEAC et à la CIRGL.