Crise au Niger : l'Union africaine appelle à l'action ferme contre les coups d'État

Il a appelé à la fin de toute complaisance envers les auteurs de changements anticonstitutionnels et a averti que la crédibilité des institutions africaines dépendait de la réponse ferme face à de telles situations.



Dans un discours fort et déterminé, Moussa Faki Mahamat a souligné l'urgence de mettre en sécurité et de libérer immédiatement le président du Niger, Bazoum, tout en insistant sur la nécessité de restaurer le gouvernement démocratiquement élu dans le pays. Il a affirmé que ces deux objectifs devraient être atteints par le biais de négociations, mais a également mis en garde contre l'utilisation de mesures plus sévères, y compris des sanctions, si nécessaire pour faire respecter les décisions prises par les institutions africaines.



Le président de l'UA a condamné catégoriquement les coups d'État et tout changement anticonstitutionnel qui conduisent à l'installation de militaires au pouvoir. Il a insisté sur l'importance cruciale de préserver la crédibilité des institutions africaines et a exhorté à écarter toute attitude complaisante envers les auteurs de tels actes.