INTERNATIONAL Crise de l’eau et désertification : S.E Dr Nabhit Kapur tire la sonnette d'alarme

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 4 Août 2025



Alors que les dirigeants mondiaux, les diplomates et les experts en développement se réunissaient pour faire face aux menaces croissantes d’une planète qui se réchauffe, un avertissement alarmant a émergé de la séance d’ouverture d’un Forum de haut niveau sur le climat au siège des Nations-Unies à New York.

Le lundi 28 juillet, la Mission d'observation permanente de l'eau et de l'assainissement en Afrique (WSA) auprès des Nations-Unies et la Mission permanente de la Guinée équatoriale auprès des Nations-Unies ont organisé conjointement une conférence sur le thème « Développement technologique et changement climatique pour les ODD », intitulée « Forum politique de haut niveau post-2025 : Maîtriser le changement climatique pour les ODD ».



Lors de son discours d'ouverture lors de la conférence de haut niveau de lundi sur le thème « Maîtriser le changement climatique pour les ODD », S.E Dr Nabhit Kapur, observateur permanent de l'Agence intergouvernementale panafricaine pour l'eau et l'assainissement en Afrique (WSA) auprès des Nations-Unies, a attiré l'attention sur les effets cumulés du changement climatique sur l'agriculture, la désertification, l'élévation du niveau de la mer et les phénomènes météorologiques extrêmes sur le continent. C'est un avertissement : l'accès à l'eau et à l'assainissement devient de plus en plus difficile pour des millions de personnes.



« L'urgence climatique n'est pas un problème pour demain », a déclaré le Dr Kapur. « C'est la réalité quotidienne d'aujourd'hui, en particulier pour les communautés africaines en marge des investissements et de l'attention mondiale. »

La conférence, co-organisée par la Mission permanente de la Guinée équatoriale et la Mission permanente d'observation de l'Afrique de l'Ouest (WSA), visait à explorer les liens entre adaptation climatique et innovation technologique en vue du Forum politique de haut niveau pour l'après-2025 (FPHN). Parmi les participants figuraient des conseillers scientifiques, des représentants des Nations-Unies, des jeunes leaders et des experts en gouvernance climatique, tous réunis autour du thème : « Développement technologique et changement climatique pour les ODD ».



Un fardeau climatique inégal

L'intervention du Dr Kapur a été directe et urgente. S'articulant autour de l'ODD 6 (Eau propre et assainissement) et de l'ODD 13 (Action pour le climat), il a décrit comment la hausse des températures, la volatilité des précipitations, l'intrusion d'eau salée et la dégradation des terres compromettent l'accès à l'eau potable et perturbent les systèmes alimentaires en Afrique subsaharienne.



Dans des régions comme le Sahel et la Corne de l'Afrique, la sécheresse et la désertification ont aggravé l'effondrement de l'agriculture. Parallèlement, les villes côtières, de Lagos à Alexandrie, sont désormais confrontées à des inondations cycliques et à l'avancée de la mer, compromettant à la fois la sécurité hydrique et les infrastructures urbaines.



« Ce à quoi nous assistons n'est pas seulement environnemental », a-t-il déclaré. « Il s'agit d'une érosion structurelle des droits, de la dignité et des perspectives d'avenir. Le droit à l'eau et à l'assainissement n'est pas une préférence politique. C'est une question de justice. » Le Dr Kapur a souligné que sans un changement fondamental dans la manière dont les technologies liées à l’eau sont financées, déployées et gérées, le continent risque non seulement de ne pas atteindre les objectifs des ODD, mais également d’inverser des décennies de progrès en matière de développement.



Loin d'une analyse fataliste, le Dr Kapur a proposé une feuille de route pour l'adaptation au changement climatique par le développement technologique inclusif. Il a identifié quatre domaines dans lesquels des investissements stratégiques pourraient avoir des effets transformateurs :

● L'innovation locale dans les infrastructures résilientes au changement climatique, notamment pour les systèmes d'eau décentralisés et l'irrigation durable ;

● Des mécanismes de financement plus importants pour déployer à grande échelle des technologies éprouvées dans les régions rurales et périurbaines ;

● Des partenariats public-privé privilégiant le renforcement des capacités à long terme plutôt que les cycles de financement à court terme ;

● Une coopération Sud-Sud pour garantir que l'Afrique devienne non seulement un bénéficiaire, mais aussi un architecte de la résilience climatique.



« L'avenir de l'Afrique ne dépend pas de subventions, mais d'un accès significatif à la science, à l'innovation et à des solutions évolutives conçues en tenant compte des connaissances locales », a déclaré le Dr Kapur. Il a exhorté les donateurs, les organisations multilatérales et les acteurs privés à repenser les modèles de transfert de technologie, avertissant que de simples projets pilotes ne suffiront pas face à la multiplication des chocs hydro-climatiques.



Un Forum d'idées non conventionnelles

La portée du message du Dr Kapur a résonné lors des sessions suivantes, dont plusieurs ont exploré des solutions de haut niveau susceptibles de redéfinir la manière d'aborder l'adaptation climatique à l'échelle mondiale.



Lors d'une présentation scientifique principale, les Docteurs Paul Abolo et Allen Sessoms ont présenté un concept controversé mais techniquement plausible : le déploiement d'un pare-soleil planétaire près du premier point de Lagrange (L1) de la Terre, afin de réduire le rayonnement solaire et de stabiliser les températures mondiales. Bien que théorique, la proposition de modification du rayonnement solaire (MRS) a été présentée comme un possible tampon pour ralentir le réchauffement, le temps que les mesures d'adaptation prennent racine sur le terrain.



« La MRS n'est pas une solution miracle », a averti le Dr Abolo. « Mais l'inaction non plus. L'avenir du développement, en particulier dans les régions vulnérables, pourrait dépendre de notre volonté d'explorer des interventions à l'échelle planétaire. »



La première session du Forum a examiné la science du système terrestre et les limites actuelles des stratégies d'atténuation traditionnelles. Le Dr Allen Sessoms, ancien conseiller scientifique de la Maison Blanche, a présenté un argumentaire convaincant en faveur de solutions climatiques urgentes, soutenu par le Dr Alex Severinsky, climatologue, qui a détaillé la trajectoire statistique de l'augmentation de la température mondiale. Morgan Goodwin, expert des plates-formes d'innovation mondiales, a présenté un « tableau de bord de la géo-ingénierie climatique », présentant les projets de recherche en cours dans le monde. Plusieurs intervenants ont souligné que toute avancée technologique devait s'accompagner de mécanismes de gouvernance équitable, notamment en ce qui concerne la représentation des pays africains.



La deuxième session a approfondi la SRM et présenté la « Earth Cup », un projet de compétition internationale de voile solaire visant à développer des composants pour une infrastructure orbitale à grande échelle. Les intervenants, dont le Pr Christer Fuglesang et le Dr Chantal Cappelletti, ont présenté les calendriers des phases pilote et de déploiement, suggérant que cet effort pourrait catalyser la sensibilisation du public et la coopération mondiale.



Lors de la troisième session, les participants ont exploré les voies budgétaires et institutionnelles pour l'innovation climatique et la géo-ingénierie. Les Drs Christer Persson et Michael McDonald ont établi des parallèles entre les solutions climatiques à l'échelle planétaire et le Projet Manhattan, mettant en garde contre tout retard, mais soulignant l'importance d'une gouvernance inclusive.



Examen des ODD et perspectives des jeunes

Lors de l'examen des ODD dans le cadre du Forum politique de haut niveau 2025, le Dr Victory Williams, représentante de la jeunesse nigériane, a présenté des données de cas sur les défis de santé publique liés au climat, les épidémies de choléra dues aux inondations, les pénuries alimentaires liées à la sécheresse et les troubles mentaux liés au stress.

Son témoignage a offert un éclairage approfondi sur les thèmes du Dr Kapur, reliant les systèmes planétaires aux expériences des ménages. « Dans nos communautés, le changement climatique est une négociation quotidienne entre survie et adaptation », a-t-elle déclaré.



Prochaines étapes et appel à l'action

Lors de la séance de clôture, l'ambassadeur Anatolio Ndong Mba de Guinée équatoriale s'est joint au Dr Kapur pour appeler à une stratégie mondiale coordonnée associant technologies de pointe, coopération Sud-Sud et localisation des ressources.

Le Forum du 28 juillet a souligné l'appétit croissant pour des stratégies climatiques audacieuses, voire non conventionnelles. Cependant, il a également clairement montré que sans interventions concrètes et immédiates, en particulier dans les régions qui vivent déjà l'avenir que la science prédit, ces stratégies risquent de devenir des symboles de détachement plutôt que des solutions pour la justice.



L'intervention de S.E Dr Kapur a rappelé que la voie vers la durabilité doit commencer par l'accès à l'eau, au savoir et à des outils adaptés à la vitesse de la crise. Pour les millions de personnes en Afrique confrontées à un monde en réchauffement, cet accès peut faire la différence entre l'adaptation et l'effondrement.









