Crise de l’eau : le Gouvernement français envoie 600 000 litres d’eau à Mayotte

Le 17 septembre dernier, « l’État (français, Ndlr) a affrété un premier bateau depuis La Réunion avec 600.000 litres d’eau potable à la demande du Président de la République et de la Première ministre », a rapporté, samedi, le journal Mayotte la 1ere.



« Cette eau été conditionnée dans des conteneurs chargés à bord d’un navire du Groupe CMA CGM qui a quitté le port de La Réunion cette nuit (samedi, Ndlr), et devrait arriver le 20 septembre à Mayotte », a souligné ce journal en ajoutant que l’eau sera ensuite acheminée depuis le port de Longoni et distribuée dans les communes avec le soutien de l’armée.



Selon la même source, « cette eau sera distribuée aux publics les plus fragiles : nourrissons, femmes enceintes, personnes en situation de handicap ou touchées d’affections de longue durée et habitants de plus de 65 ans, conformément à l’engagement pris par M. Philippe VIGIER, ministre délégué chargé des Outre-mer ».



Cette île de l’océan indien est en effet soumise à sa plus importante sécheresse depuis plus de 25 ans alors que son approvisionnement dépend essentiellement des eaux pluviales. Mais depuis plusieurs mois, l’eau est distribuée au compte-goutte aux habitants de l’île.



Bien qu’exceptionnelle, cette sécheresse à Mayotte est loin d’être une première. Après une première grave crise en 1997, le deuxième épisode majeur de sécheresse remonte à 2017, concentré sur la partie sud de Grande Terre, l’île la plus étendue de Mayotte. Et une nouvelle sécheresse a frappé l’archipel en 2020, dans des proportions similaires à 2017.