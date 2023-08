Crise de réfugiés à l'Est du Tchad : appel de l'ONG AHA pour une table ronde de mobilisation de ressources

Pour faire face à cette situation critique, l'ONG AHA propose la création d'un comité d'experts composé de représentants gouvernementaux, d'acteurs humanitaires, d'organisations de la société civile, d'experts en développement et de partenaires internationaux. Ce comité aura pour mission de coordonner et de faciliter la mobilisation des ressources nécessaires pour répondre efficacement à cette crise humanitaire complexe.



Selon Mohamed Saleh Ibni Oumar, l'objectif de cette initiative est de rassembler tous les acteurs concernés lors d'une table ronde de mobilisation de ressources afin de discuter des défis spécifiques de la région de l'Est du Tchad et d'élaborer des stratégies conjointes pour une réponse globale et coordonnée. Une approche collaborative permettra une allocation efficace des ressources disponibles et renforcera la capacité d'intervention des acteurs sur le terrain.



L'ONG AHA s'engage à soutenir pleinement ce comité d'experts en apportant son expertise, ses ressources et son expérience sur le terrain. L'appel est lancé à la conscience humanitaire du pays et aux valeurs d'hospitalité et de solidarité du peuple tchadien. Ensemble, ils peuvent faire la différence et offrir un avenir meilleur aux réfugiés soudanais vulnérables.



L'ONG AHA espère que cette sollicitation sera entendue par les autorités tchadiennes, qui prendront des mesures décisives pour mettre en place ce comité d'experts et organiser la table ronde de mobilisation de ressources dans les meilleurs délais. Faire preuve d'humanité et d'empathie envers leurs frères et sœurs réfugiés est essentiel pour alléger leurs souffrances et œuvrer pour un avenir plus prometteur.