Crise en Haïti : le Kenya prêt à prendre la tête d’une force multinationale

Le Kenya a annoncé dans un communiqué samedi 29 juillet, qu'il était prêt à prendre la tête d'une force multinationale en Haïti et à y déployer 1.000 policiers « pour aider à former et aider la police haïtienne à rétablir la normalité dans le pays et à protéger les installations stratégiques » en Haiti.



« La Chancellerie Haitienne a recu avec beaucoup d'intérêt les déclarations du Chancelier Kenyan, Dr. Alfred Mutua confirmant la volonté de son pays d'apporter un appui effectif aux forces de l'ordre haitiennes dans leur combat pour le rétablissement d'un environnement sécuritaire », s’est réjoui sur sa page Twitter, lundi, le chef de la diplomatie haïtienne, Jean Victor Généus.



Mardi, les États-Unis ont aussi salué le gouvernement du Kenya d’avoir répondu à l’appel d’Haïti et d’envisager d’assumer la direction d’une force multinationale en Haïti pour contribuer à lutter contre l’insécurité causée par la violence des gangs.



« Les États-Unis se réjouissent de travailler avec les partenaires d’Haïti pour faire progresser ce processus, notamment par le biais d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies autorisant une force multinationale en Haïti », a souligné dans un communiqué, le Secrétaire d’état américain, Antony Blinken.



Washington a ainsi appelé les parties prenantes haïtiennes « à prendre des mesures urgentes pour élargir le consensus politique et rétablir l’ordre démocratique, conformément à la Charte démocratique interaméricaine. Nous réaffirmons notre gratitude à la Communauté des Caraïbes (CARICOM), à son Groupe de personnalités éminentes et à l’Organisation des États américains par l’intermédiaire de son Groupe de travail sur Haïti présidé par Trinité-et-Tobago, pour leur soutien vital à ce travail ».



En Haïti, les gangs contrôlent environ 80 % de Port-au-Prince, la capitale du pays, et les crimes violents tels que les viols, les enlèvements contre rançon, les vols à main armée et les détournements de voitures sont quotidiens.