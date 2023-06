Crise humanitaire : les États-Unis prévoient 17 millions de dollars d'aide au Tchad

Le conflit armé entre l'armée soudanaise et une force paramilitaire a entraîné le déplacement de plus d'un million de personnes à l'intérieur du Soudan, tandis que plus de 300 000 autres ont fui vers les pays voisins.



Les fonds supplémentaires permettront aux États-Unis de continuer à travailler en collaboration avec leurs partenaires internationaux et locaux pour distribuer des denrées alimentaires, de l'eau, des soins médicaux et d'autres formes d'aide vitale aux réfugiés, aux personnes déplacées et à d'autres personnes dans le besoin en raison du conflit en cours.



Samantha Power, l'administratrice de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), a exprimé sa préoccupation face aux souffrances qui se déroulent actuellement au Soudan. Lors d'une déclaration filmée depuis le Tchad, où elle a rencontré des réfugiés soudanais, elle a souligné que les civils au Soudan payent le prix ultime et que des centaines de milliers d'entre eux cherchent refuge dans les pays voisins.



L'enveloppe de financement comprend près de 143 millions de dollars du département d'État des États-Unis et 103 millions de dollars supplémentaires d'aide humanitaire de l'USAID. Parmi ces fonds, 50 millions de dollars iront au Soudan, 22 millions de dollars au Soudan du Sud, 17 millions de dollars au Tchad, 8 millions de dollars à la République centrafricaine et 6 millions de dollars à l'Égypte.



Au Tchad, cette aide permettra de soutenir les opérations du Programme alimentaire mondial (PAM), un partenaire de l'USAID, qui fournira de la nourriture et une assistance financière à plus de 135 000 personnes, y compris les réfugiés récemment arrivés au Soudan et ceux déjà présents au Tchad. Le PAM a déjà distribué une aide alimentaire et nutritionnelle à plus de 52 500 réfugiés soudanais à la frontière entre le Tchad et le Soudan.



Avec cette nouvelle enveloppe de financement, l'aide humanitaire américaine aux personnes dans le besoin au Soudan et dans les quatre pays voisins s'élève à près de 800 millions de dollars pour l'année budgétaire 2023.