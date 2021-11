Crise libyenne : Denis Sassou apprécie favorablement le bon déroulement du processus électoral.

Le président Denis Sassou-N ‘Guesso qui assume les fonctions de président du comité de haut niveau de l’Union Africaine sur la Libye a été l’un des intervenants au sommet de Paris dur la Libye. Tout en soutenant l’ensemble des pays et l’Organisation des Nations-Unies qui ont adhéré à l’initiative du président français, Emmanuel Macron, le président congolais s’est réjoui de la tenue prochaine des élections présidentielle et législative en Libye qui, selon lui « est désormais et plus jamais à la portée du peuple et des dirigeants libyens. »



L’adhésion massive des libyens à l’opération de recensement organisée par la commission électorale nationale témoigne d’une volonté collective de tourner la page d’une histoire souvent tragique, cette dernière décennie, a souligné Denis Sassou-N ‘Guesso, qui n’a pas manqué de saluer « les actions convergentes du Conseil présidentiel, du Gouvernement d’Unité Nationale et de toutes les institutions politiques de la transition pour les avancées significatives obtenues en peu de temps. »



Tout en appréciant également le travail réalisé par la Commission Militaire spéciale 5+5, la Haute Commission de Réconciliation Nationale et, évidemment, la Haute Commission Election Nationale, le président du Comité de haut niveau de l’UA sur la Lybie, pour sa part, s’est dit déterminé à renforcer son soutien à la Libye.



Le retour à une Libye unifiée, stable et prospère étant un enjeu pour Denis Sassou-N ‘Guesso qui a pensé que, « le continent africain, particulièrement, gagnerait en termes de sécurité, avec l’avènement de cette Libye nouvelle, qui aura repris toute sa place dans le concert des Nations. » Après avoir rappelé que, les élections sont porteuses d’une garantie de stabilité, le chef de l’Etat congolais et président du Comité de haut de l’UA sur la Libye a souhaité que l’esprit de consensus puisse prévaloir à chaque étape.



Le comité de Haut Niveau de l’Union Africaine sur la Libye a joué pleinement son rôle dans le processus conduisant à l’organisation des élections en Libye. Denis Sassou-N ‘Guesso a cité, notamment, la mission d’information, du 18 au 21 octobre 2021, conduite par son Ministre des Affaires étrangères. Aussi, ce comité est –il disposé, a-t-il ajouté, à accompagner les libyens dans la voie du dialogue, de la tolérance mutuelle et de l’acceptation réciproque.



« Le Comité, par ma voix, encourage les initiatives de la Haute Commission de Réconciliation Nationale. Les rencontres avec les Chefs des tribus et l’approche retenue du recours à la justice traditionnelle sont, à nos yeux, autant de gages pour favoriser une plus large adhésion des libyens au processus de réconciliation. » A soutenu le président du comité de haut niveau de l’UA sur la Libye. Pour favoriser une plus large adhésion des libyens au processus de réconciliation, Denis Sassou N’Guesso, a recommandé, entres autres, le respect de l’embargo sur les armes et le retrait des forces étrangères et mercenaires de tout bord.



A l’issue de l’élection présidentielle et des législatives, Denis Sassou-N ‘Guesso a gardé espoir que la Libye retrouvera la voie de la stabilité, de l’unité et de la prospérité.