ACTUALITES Crypto monnaie : quelques monnaies virtuelles à suivre de près actuellement

- 16 Août 2022



L'industrie de la cryptographie a plongé au cours de cesderniers mois. Les analystes rapportent à cet effet que cetteplongée est propulsée par l'inflation record etpar la hausse des taux d'intérêt. Ces derniers rapportent que l'incertitude politique mondiale pourrait également être à la base de cette chute.Plusieurs monnaies virtuelles ont perdu de valeur, mais restent tout de même influentes sur le marché. Découvrez ici, quelques-unes de ces monnaies dans la suite de cet article.

Bitcoin : une crypto-monnaie de référence



Grâce à ce bittrader avis , vous allez en apprendre davantage à propos du bitcoin et de plusieurs autres monnaies numériques. En effet, le Bitcoin ou BTC reste jusqu’à ce jour, la principale crypto monnaie qui donne un bon aperçu des tendances. En 2020, il a battu tous les records et sa capitalisation a été multipliée par plus de 2,5 en dépassant celle des grandessociétés comme Bank of America ou LVMH. En 2021, sa capitalisation a réussi à atteindre1 100 milliards d’euros, ce qui lui a permis d’augmenter sa popularité.Il demeure ainsi la crypto monnaie de référence grâce à ses particularités en ce moment.



Ethereum, le challenger du Bitcoin



L’Ethereum ou ETH représente la crypto la plus utilisée et devient à cet effet, la deuxième crypto monnaie en termes de valorisation. Au cours de l’année 2021, ETH a surperformé significativement le Bitcoin. L’ETH peut être associé à un indice boursier pour toutes les entreprises faisant partie del’industrie des cryptomonnaies. Cependant, il faut rappeler ici que cette monnaie est plus volatile que le Bitcoin, mais les volumes quotidiens en rapport à sa capitalisation sont proportionnellement plus importants.



Binance Coin : une crypto qui s’invite dans la grande cour



Binance Coin ou BNB est passé de 5Mds€ de capitalisation à75Mds€ en fin 2021. Cette monnaie est émise par la célèbre plateforme Binance et appartient au club très fermé des cinqgéants au monde en matière de crypto monnaies. BinanceCoin est une des rares monnaies qui continuent à séduire le public et qui montre sa confiance en l’avenir.



USDC et USDT : des stablecoinsrésilients



Malgré toutes les turbulences observées dans le secteur des cryptos, les stablecoins USDC et USDT occupent respectivement la 3ème et la 4ème place des crypto monnaies sur le plan international.En réalité, la crise sur le marché des crypto monnaies a été induite par des difficultés de parité de divers stablecoins. Néanmoins, l’USDC et l’USDT ont su se maintenir dans la première catégorie et deviennent donc des monnaies virtuelles très suivies de nos jours.



Tron: une crypto qui se tient dans la course



Parmi les rares crypto monnaies qui séduisent les utilisateurs de cryptos de parleurs performances positives Tron ou TRX a fait ses preuves. Il figure parmi le top 20 des monnaies numériques mondiales et dispose d’un réseau à travers lequelles transactions sont gratuites.Grâce à ce réseau, un utilisateur quelconque peut aller jusqu’à 2 000 transactions en quelquessecondes seulement. Il est également basé sur Ethereum ce qui lui permet de développer des applis modernesde même que des contenus divers. L’un de ses objectifs principaux est de rémunérer convenablement les créateurs de contenus à avec sa monnaie.



Cardano : une crypto qui s’appuie sur une double blockchain



Cardano ou ADA fait partie des plus grandes crypto monnaies avec sa plateforme de blockchain qui se démarque des concurrents grâce à sa double blockchain. Sur la plateforme, vous pouvez donc effectuer des transferts sécurisés et scalables, car elle est en capacité de répondre à une forte demande.



En 2021, le cours de cette monnaie a enregistré des performances encore meilleures comparativement à 2020. Elle a fortementbénéficié de l’explosion du marché observé à partir de l’automne 2020, ce qui pourrait expliquersa très forte surperformance face à d’autres cryptos. Si vous voulez investir dans la cryptomonnaie, vous avez donc une multitude de choix, mais attention, analysez bien l’évolution du marché au préalable.









Dans la même rubrique : < > Cryptomonnaies : 5 façons de sécuriser son portefeuille électronique Comment échanger facilement ses bitcoins ? La majorité des entreprises de vente au détail souhaitent activer les paiements cryptographiques : Bitcoin, Ether and Co. sont-ils les moyens de paiement du futur ? Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)