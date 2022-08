ACTUALITES Cryptomonnaies : 5 façons de sécuriser son portefeuille électronique

- 16 Août 2022



Les activités en ligne sont constamment enclines à des risques élevés de fraude et de piratage. Le secteur des cryptomonnaies ne dérobe pas du tout à cette réalité. D’ailleurs, ces dernières années, on dénombre de nombreuses attaques estimées à plusieurs milliard de dollars. Les hackeurs et pirates peuvent donc voler vos cryptomonnaies avec différentes stratégies mises en œuvre. Du coup, le problème de la sécurisation des portefeuilles électroniques se posent. Vous allez découvrir à travers la lecture de cet article, 5 différentes façons de protéger votre portefeuille électronique afin de vous mettre à l’abri de tout vol.

Mettre un mot de passe sécurisé



Il s’agit d’une importante ligne défensive pour contrer les attaques de pirates et d’hackeurs. Il consiste à verrouiller le wallet avec un mot de passe. Ce dernier doit être choisi avec le plus grand soin. Evitez des mots de passe facilement reconnaissables ou qui peuvent être piratés très rapidement. Vous ne devez pas non plus choisir un mot de passe trop compliqué au risque de l’oublier, et donc de perdre vos cryptomonnaies. Afin de garantir une sécurité optimale de votre compte, vous pouvez aussi changer de temps en temps ce mot de passe. Cela brouille toutes les pistes de piratage.



Utiliser l’authentification multi-facteurs



L’autre moyen de cryptage de votre wallet est l’utilisation de l’authentification multiple. Il s’agit d’un système de sécurité supplémentaire qui s’ajoute au mot de passe. Pour configurer l’authentification multi-facteurs, vous avez à choisir entre l’option SMS ou la notification push venant d’une appli spécialisée comme Google authentification. Si vous faite du trading, ce mode vous sera très utile, car il est fréquent de tomber sur des plateformes malveillantes qui peuvent vous voler. C’est pourquoi vous devez utiliser des plateformes sûrs à l’instar de bitalpha ai , qui offre une garantie de sécurité pour votre expérience de trading.



Préférer un portefeuille froid



Il y a un très grand avantage à utiliser un portefeuille hors ligne plutôt qu’un portefeuille connecté. Un stockage à froid ou portefeuille hors ligne est moins exposé au piratage et vole de vos cryptomonnaies. De cette façon, vous avez constamment accès à vos jetons à n’importe quel moment et sans connexion internet. Mais notez que cette forme de conservation de vos pièces demande une très grande prudence. D’abord, il est important d’acheter les matériels authentiques avec licence. Ensuite, vous devez conserver avec la plus grande prudence votre clé privée. Etant un moyen hors ligne, il est très facile que celui qui entre en possession de votre clé privée racle tous vos jetons sans que vous vous rendiez compte.



Installer régulièrement les mises à jour



La mise à jour logicielle est un moyen efficace pour minimiser les risques de piratage de votre wallet de cryptomonnaies. Elle vous permet en effet d’avoir les dernières améliorations de sécurité de votre portefeuille. Pour cela, vous devez activer la notification de mise à jour pour être automatiquement alerté en son temps. Il est aussi conseillé d’installer des antivirus pour accentuer la sécurité de votre portemonnaie électronique.



Surveiller son activité sur le net



Votre imprudence sur le web peut rapidement vous exposer à des risques de piratage. Les hackeurs ont pour mode opératoire de piéger des liens malveillants. En cliquant ces liens, vous donnez donc accès à ces pirates de vous piller allègrement. Il vous faut donc éviter de cliquer sur un lien dont vous ignorez la nature. La façon la plus simple d’éviter de tomber dans ce genre de piège est d’utiliser une connexion internet sécurisée. Méfiez-vous surtout de tout ce qui est réseau public comme les wifi. L’utilisation de ces types de connexion facilite le vol d’informations confidentielles. Par ailleurs, vous pouvez installer un VPN pour sécuriser votre connexion.







