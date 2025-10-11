Alwihda Info
TCHAD

Culture: Qui est Ray’s Kim EDM ?


Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 11 Octobre 2025


Ray’s Kim EDM (de son vrai nom Djasrabé Kimassoum Yilmian) était une figure emblématique du hip-hop tchadien, un rappeur, artiste, et activiste politique surnommé « Bunda Boss ». Il est reconnu pour avoir utilisé son art comme une arme de combat pour dénoncer l'injustice, la pauvreté, le chômage, et le manque de perspectives pour la jeunesse tchadienne.


Parcours Artistique et Style


 

Parcours Artistique et Style

 
Né le 25 juin 1989 à N’Djaména, Ray’s Kim EDM a commencé sa carrière musicale en écrivant ses premiers textes dans les années 2000.

 
  • Débuts et Révélation : Il a fondé le groupe Jeunes Rayons Solaires (JRS). Il se révèle au grand public en 2007 en remportant le prix de révélation hip-hop de l’année au festival N’Djam HipHop.
  • Discographie : Son premier album, "Le Bilan", est sorti en 2010. Il a confirmé son influence avec un maxi single de cinq titres en 2013, et est revenu en 2025 avec des titres marquants comme "Baba" et "On est fâché".
  • Signature Musicale : Son style, percutant et engagé, se distinguait par l’usage du Bunda, un parler de rue, comme véhicule pour exprimer sans détour les dures réalités sociales de la jeunesse.
 

Engagement Politique et Civique

 
Au-delà de la musique, Ray’s Kim était profondément impliqué dans la vie politique et sociale du Tchad, incarnant le « franc-parler ».
  • Militantisme : Il était un membre actif du parti Les Transformateurs, dirigé par Succès Masra, militant pour une société plus juste et équitable.
  • Reconnaissance : En 2024, il a été nommé Conseiller national de transition, une reconnaissance de son influence auprès de la jeunesse.
  • Résilience : Son engagement lui a coûté cher ; il a été grièvement blessé par balle en 2021 lors d’une manifestation contre le cinquième mandat du président Idriss Déby Itno, un événement qui a renforcé son image de militant courageux.
Ray’s Kim EDM s'est éteint le 7 octobre 2025 des suites d’une maladie, laissant un héritage de courage et d'authenticité pour le peuple tchadien.


