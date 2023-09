Culture : la lecture, un meilleur allié du cerveau

Plusieurs études mettent en avant les bienfaits de la lecture pour l'être humain. En effet, la lecture permet l'amélioration des capacités de concentration, de raisonnement et de mémoire. Il est plus rare d'avoir Alzheimer, si l'on lit fréquemment.



Et selon le Dr Gary Small, gérontopsychiatre et expert américain de mémoire, « la lecture est une forme d'exercice cérébral qui aide à nous détendre, à nous échapper des petits tracas du quotidien et à réduire notre stress », assure-t-il.



Selon une étude publiée dans le journal international Psychogeria Trics, lire serait aussi un bon moyen de lutte contre le vieillissement. Elle diminue 68% de stress, selon l'étude de l'université de Sussex. La lecture renforce la matière blanche du cerveau. Cette dernière sert à relayer les informations entre les différentes parties du cerveau, et est donc capitale pour se concentrer et apprendre.



« Lire stimule, la partie gauche du cerveau dans les régions temporales, frontales et pariétale qui contrôlent le langage, la parole, la pensée et l'humeur », souligne le psychiatre. C'est pourquoi le Dr Gary Small conseille la lecture, si l'on a des difficultés à se concentrer.



Malheureusement, la question qui retient notre attention est celle de savoir combien des jeunes lisent une page du livre par jour ? Une interrogation qui nécessite une réponse individuelle. Toutefois, la culture de la lecture n'est pas tchadienne, voire africaine. Comme le dit cet adage ridicule autrefois, « la meilleure façon de cacher quelque chose à un Noir est de le mettre dans un livre ».



Cette phrase blessante est une réalité, pour cette nouvelle génération. La meilleure façon de faire croire quelque chose à un jeune Noir est de le mettre sur les réseaux sociaux. C'est déplorable, mais la jeunesse est éloignée des livres.



À N’Djamena, on peut compter du bout des doigts d’une seule main, les bibliothèques. Par contre, les établissements d'enseignement public manque de bibliothèque et des salles de lecture. Cependant, lire reste avant tout une meilleure manière de connaître le monde et de découvrir la face cachée de notre existence.



C'est aussi une révélation divine, ainsi le Livre Saint stimule car « mon peuple périt faute de connaissances ». Cela dit, il est important de lire un passage d'un livre par jour.