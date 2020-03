La tempête tropicale Herold située au nord-est de Madagascar est en train de se déplacer et pourrait se rapprocher de Maurice à partir de lundi après-midi. Il est fortement conseillé au public de rester vigilant, de [prendre les précautions d’usage et de se conformer aux consignes données par les autorités locales.](https://mu.ambafrance.org/Saison-cyclonique-1492) Read more on https://africa-newsroom.com/press/cyclone-herold–point-de-situation-n-1?lang=fr

La tempête tropicale Herold sit...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...