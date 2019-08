D'éminents chefs d'entreprise rejoignent le programme de mentorat du Forum mondial des entreprises de la Chambre de commerce et d'industrie de Dubaï

Des chefs d'entreprise des Émirats arabes unis (ÉAU) et d'Afrique conseilleront des startups à fort potentiel alors qu'elles développent leurs activités et ciblent de nouvelles opportunités de marché; cette annonce intervient à l'approche du 5e Forum mondial des entreprises sur l'Afrique, qui aura lieu les 18 et 19 novembre 2019 à Dubaï; premier du genre, le programme de mentorat vise à favoriser la coopération transfrontalière entre les communautés de startups des ÉAU et d'Afrique

Huit éminents chefs d'entreprise ont été sélectionnés pour conseiller des startups à fort potentiel des ÉAU et d'Afrique participant au programme de mentorat du Forum mondial des entreprises de la Chambre de commerce et d'industrie de Dubaï (www.DubaiChamber.com).

Quatre mentors basés aux ÉAU et quatre en Afrique ont rejoint le premier programme du genre visant à favoriser la coopération transfrontalière entre les deux communautés de startups et à aider les participants à élargir leur présence sur la scène mondiale. Les mentors sélectionnés possèdent une vaste expérience dans un large éventail de domaines comme les technologies, l'enseignement, le commerce de détail, la construction et la finance.

Tous les mentors ont fait leurs preuves dans la création d'entreprises et la stimulation de la croissance de startups. Dans le cadre du programme, les mentors basés dans les ÉAU s'associeront aux startups africaines sélectionnées et les guideront pendant trois mois. Les mentors basés en Afrique feront de même pour les startups des ÉAU.

À la suite de la phase de mentorat du programme, les startups participantes auront l'occasion d'exposer lors du 5e Forum mondial des entreprises sur l'Afrique, qui se tiendra à Dubaï les 18 et 19 novembre 2019, et d'accroître leur exposition sur les marchés et au sein des communautés d'affaires des ÉAU et d'Afrique.

Les huit mentors rejoignant le programme sont : Aboyeji Iyinoluwa, directeur associé chez Street Capital ; Chris Folayan, fondateur et PDG de Mall for Africa ; Eghosa Omoigui, fondateur et directeur associé chez EchoVC ; Jonathan Berman, PDG de J.E. Berman Associates ; Nassib Boueri, PDG de Wunderman MENA ; Chris Thomas, co-PDG et co-fondateur d’Eureeca ; Cynthia Corby, responsable du département Industrie de la construction au Moyen-Orient chez Deloitte ; et Nader Amiri, fondateur et PDG de el Grocer.

Le programme de mentorat du Forum mondial des entreprises est une extension de la plateforme et de la série d'événements du Forum mondial des entreprises sur l'Afrique de la Chambre de commerce et d'industrie de Dubaï. Avant la sélection des mentors et startups participants, le tout premier Chamberthon s'est tenu à Kigali, au Rwanda, en début d'année. Dans le cadre de cet événement, 20 startups des ÉAU et d'Afrique ont collaboré pour développer les bases et la structure du programme de mentorat.

À propos de la chambre de commerce et d'industrie de Dubaï :

Créée en 1965, la Chambre de commerce et d'industrie de Dubaï (www.DubaiChamber.com) est une entité publique à but non lucratif qui a pour mission de représenter, soutenir et protéger les intérêts du milieu des affaires à Dubaï en créant un environnement économique favorable, en soutenant le développement des affaires et en faisant la promotion de Dubaï en tant que pôle d'affaires international.

