DECLARATION CONJOINTE SUR LA SITUATION EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 4 Décembre 2020

Le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union Africaine, l’Ambassadeur Smaïl Chergui ; le Président de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale, l’Ambassadeur Gilberto Da Piedade Veríssimo ; le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, M. Jean-Pierre Lacroix ; et le Haut Représentant de l'Union Européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, M. Josep Borrell prennent note des dernières avancées dans les préparatifs pour les élections présidentielle et législatives du 27 décembre 2020 en République centrafricaine.

