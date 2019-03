DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION SUR LA SITUATION AUX COMORES

Addis Abéba, le 29 mars 2019: Le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, est préoccupé par la détérioration du climat politique et sécuritaire en Union des Comores, consécutivement aux scrutins du 24 mars 2019 pour élire le Président de l’Union et les Gouverneurs des iles autonomes et à la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante. Il déplore les actes de violence ayant occasionné des pertes en vies humaines.

