DHL Express procède à un investissement stratégique dans Link Commerce et renforce ainsi son engagement en faveur de la croissance du commerce en ligne africain

DHL (www.DHL.com) prend une participation dans Link Commerce, son partenaire stratégique, pour soutenir la croissance du commerce électronique en Afrique subsaharienne et d’autres marchés en ligne émergents dans le monde; en 2020, la valeur du marché africain de la distribution en ligne devrait atteindre plusieurs dizaines de milliards de dollars.

DHL Express a annoncé aujourd’hui avoir acquis une participation minoritaire dans Link Commerce, l’entreprise de commerce électronique britannique qui l’a aidé à lancer sa plateforme DHL Africa eShop (www.Africa-eShop.dhl), qui connaît un succès retentissant.

Selon Hennie Heymans, PDG de DHL Express Afrique subsaharienne, cette acquisition démontre l’engagement de la Société à contribuer à la croissance du commerce électronique sur le continent. « L’acquisition d’une participation dans Link Commerce – l’entreprise qui a créé et exploite la plateforme MallforAfrica.com – reflète le soutien considérable que nous apportons au commerce en ligne en Afrique. Cela nous place également en bonne position pour concrétiser notre ambition de développer l’offre d’e-commerce à l’échelle mondiale et de travailler à l’évolutivité de notre plateforme quand l’opportunité se présentera. »

« La prise de participation de DHL dans Link Commerce est l’opération idéale. Grâce à l’investissement de DHL, nous sommes maintenant en mesure d’accélérer notre croissance en nous appuyant sur l’incroyable réseau d’expédition mondial construit par DHL. Nous allons pouvoir étendre notre plateforme B2B de commerce électronique clé en main en marque blanche et offrir aux acheteurs en ligne la possibilité d’améliorer leur expérience en achetant davantage, avec des tarifs d’expédition rapide défiant toute concurrence », a déclaré Chris Folayan, fondateur et PDG de Link Commerce et de Mall for Africa.

Un an à peine après son lancement, la plateforme DHL Africa eShop (www.Africa-eShop.dhl) continue à enregistrer une croissance phénoménale en Afrique subsaharienne. M. Heymans observe que, depuis le premier jour, l’Africa eShop de DHL dépasse toutes les prévisions. « Créée en partenariat avec Link Commerce, la plateforme a été lancée en avril 2019 dans 11 pays africains. Elle a connu un succès immédiat, enregistrant environ 5 000 abonnés au cours de ses six premières semaines d’existence. Aujourd’hui, DHL Africa eShop est présente dans 34 pays d’Afrique subsaharienne et compte des dizaines de milliers d’utilisateurs à travers le continent. »

DHL Africa eShop offre aux consommateurs africains un accès sans précédent aux détaillants internationaux, via une plateforme facile à utiliser, conviviale, rapide et fiable. « L’Africa eShop de DHL permet aux consommateurs africains de faire leurs courses directement auprès de plus de 200 détaillants en ligne basés aux États-Unis et au Royaume-Uni, puis de voir leurs achats livrés chez eux par DHL Express. »

« Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les comportements d’achat en ligne et la gamme de produits achetés ont considérablement évolué. Les appareils de communication et les équipements permettant de travailler à distance, les appareils ménagers et de cuisine, les gadgets de divertissement et les produits de santé, comptent maintenant parmi les articles les plus populaires sur la plateforme, à côté des commandes traditionnelles d’articles de mode et de produits de beauté. L’intérêt des consommateurs s’est porté sur des produits qui sont plus difficiles à se procurer localement. L’activité des magasins physiques étant réduite dans de nombreuses régions, les consommateurs se sont tournés vers les boutiques virtuelles pour acheter les produits dont ils ont besoin. Pendant cette période difficile, ce fut un immense plaisir de voir eShop fournir un accès vital au commerce en ligne, d’observer l’impressionnante croissance des commandes venant de pays comme le Nigeria, le Ghana, le Rwanda, l’Angola, l’Ouganda et le Kenya au cours des différentes phases du confinement, et avec le retour de l’Afrique du Sud sur le marché de l’e-commerce, nous sommes ravis que nos utilisateurs puissent à nouveau profiter de notre gamme de services.

La garantie de livraison est devenue une priorité absolue pour les consommateurs », poursuit M. Heymans. La taille des paniers a également augmenté car les acheteurs préfèrent acquérir tout ce dont ils ont besoin en une fois plutôt que d’espacer leurs commandes. En connectant les consommateurs à tout ce dont ils ont besoin en un seul clic, les courses en ligne assurent le plus haut niveau de distanciation sociale.

Dans le passé, le marché électronique en Afrique subsaharienne a été largement négligé par les détaillants internationaux, explique M. Heymans. Mais actuellement, il offre certaines des plus belles opportunités de croissance au monde.

Il s’avère en effet que l’e-commerce compte parmi les secteurs économiques africains les plus importants et dont la croissance est la plus soutenue. Selon un rapport publié par Rapid B2C, la valeur du marché africain de la distribution en ligne devrait atteindre plusieurs dizaines de milliards de dollars en 2020, tandis qu’un rapport du McKinsey Global Institute estime que cette valeur pourrait atteindre 75 milliards de dollars d’ici 2025.

« Combinées à une demande formidable et à l’adoption rapide de la plateforme eShop DHL Africa, ces prévisions de croissance nous confirment le bien-fondé de notre décision d’acquisition : c’est la garantie que DHL Express est sur la voie de la croissance continue », a ajouté M. Heymans.

Dans le cadre de cette prise de participation, M. Heymans a été nommé membre du conseil d’administration de la société Link Commerce Ltd, dont le siège social se trouve à Londres. « Nous sommes convaincus que renforcer ainsi notre partenariat avec Link Commerce conduira nos deux entreprises, ainsi que le commerce électronique sur le continent africain et d’autres marchés à travers le monde, vers de nouveaux sommets. C’est un honneur pour moi d’assumer ce nouveau rôle dans le cadre de la stratégie de croissance de DHL. »

« La stratégie de Link Commerce consiste à aider les entreprises à croître et à fournir aux consommateurs du monde entier un accès aux détaillants en ligne américains et britanniques tel qu’ils n’en ont jamais connu auparavant. L’investissement de DHL dans notre entreprise nous offre le coup de pouce dont nous avions besoin pour nous développer rapidement à l’international et proposer des produits jusque-là inaccessibles », a déclaré Chris Folayan, fondateur et PDG de Link Commerce Ltd.

En couvrant 51 marchés d’Afrique subsaharienne, l’efficacité de la livraison est donc un facteur important pour DHL Express. « Nos investissements stratégiques dans des technologies innovantes et dans la connectivité de la région visent tous à promouvoir les échanges internationaux, et à garantir que les entreprises et particuliers de tout le continent tireront parti des opportunités mondiales », a conclu M. Heymans.

DHL Africa eShop - www.Africa-eShop.dhl

Link Commerce Ltd - www.LinkCommerce.com

