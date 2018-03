AFRIQUE DHL Global Forwarding nomme Elhadji Galaye Ndaw en qualité de directeur général au Sénégal

DAKAR, Sénégal, le 9 Mars 2018 -/African Media Agency (AMA)/- DHL Global Forwarding, fournisseur international leader de services de transport aérien, maritime et routier, a nommé Elhadji Galaye Ndaw en qualité de Directeur Général au Sénégal. Basé à Dakar, il reporte à Serigne Ndanck Mbaye, directeur du Cluster de DHL Global Forwarding Sénégal, Côte d’Ivoire et Ghana.

Amadou Diallo, Président Directeur Général de DHL Global Forwarding Moyen-Orient et Afrique, a déclaré : ” Nous voyons un formidable potentiel en Afrique et au Moyen-Orient. Au Sénégal, notamment, la croissance économique devrait atteindre environ 7 % cette année, avec des prévisions fortes dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie et des services1. Compte tenu du climat positif en matière d’affaires et d’investissement, nous voulons profiter de cette opportunité pour accroître les perspectives commerciales de nos clients ici, en exploitant notre expertise et notre connaissance approfondie de ces marchés. “



Daniella De Pauw, Présidente Directrice Générale de DHL Global Forwarding pour l’Afrique subsaharienne, a déclaré : ” Avec son expérience sur différents portefeuilles au sein de l’organisation, Galaye a apporté une contribution de qualité à l’entreprise au fil des ans. Son expérience dans les ventes et le marketing nous permettra de développer l’activité au Sénégal et d’élargir notre portefeuille client. Sa solide connaissance des entreprises locales et des pratiques culturelles favorisera notre potentiel de croissance dans le pays. “

Galaye a commencé sa carrière chez DHL Global Forwarding Sénégal en qualité de commercial en 2008. Début 2011, il est promu responsable de développement commercial et fin 2011, il occupe la fonction de directeur commercial et marketing. Grâce à ses performances exceptionnelles, il a été récompensé en 2016 du ” prix des personnes exceptionnelles ” pour avoir élargi la route d’exportation de la Guinée-Bissau vers l’Inde et le Vietnam.

Elhadji Galaye Ndaw, récemment nommé Directeur Général chez DHL Global Forwarding Sénégal, a déclaré : ” Le développement de l’activité de DHL Global Forwarding au Sénégal a été incroyable et je suis persuadé que ce marché regorge encore d’opportunités. Avec une solide équipe en place et ma très bonne connaissance de la culture locale et des pratiques commerciales ici, je suis convaincu d’apporter le plus haut niveau d’excellence à nos clients.



Galaye est diplômé d’un Master en transport logistique de l’Université du Littoral Côte d’Opale et d’un Master Marketing Management de l’Institut Supérieur de Management (ISM) de Dakar.



