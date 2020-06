DHL Global Forwarding renforce ses activités au Maroc et en Afrique de l'Ouest avec des nominations stratégiques

DHL Global Forwarding (www.DHL.com), le principal fournisseur international de solutions de fret aérien, maritime et routier, a renforcé ses équipes de direction au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Maroc avec la nomination de nouveaux directeurs nationaux.

Dans la région de l'Afrique de l'Ouest, Gisele Bambara (https://bit.ly/3fdVZDf) dirige une équipe comprenant près de 80 % de femmes au Burkina Faso, qui ont développé leur activité de manière exponentielle au cours des 14 derniers mois pour faire de DHL Global Forwarding le fournisseur logistique préféré de ses clients. Lamine Junior Cisse assumera le double rôle de directeur national pour le Sénégal (https://bit.ly/2XMekkI) et de directeur commercial des projets industriels de la région. Il rejoint DHL après avoir travaillé pour une entreprise internationale du secteur de l'énergie et succède à Elhadji Galaye Ndaw au poste de directeur national. M. Ndaw a été sollicité pour son expertise en matière de développement commercial, de ventes et de marketing afin de faire progresser les activités de l'entreprise en Côte d'Ivoire. Les trois dirigeants relèveront directement de Serigne Ndanck Mbaye, PDG de DHL Global Forwarding, Afrique de l'Ouest.

« Les perspectives économiques (https://bit.ly/3f7Am7j) de l'Afrique de l'Ouest restent positives et nous sommes particulièrement optimistes quant aux opportunités offertes par ces trois pays, qui figurent parmi les dix premières économies (https://bit.ly/2BT7ykT) du continent. Avec ces nouveaux responsables nationaux, je suis convaincu que nous sommes désormais mieux armés pour renforcer notre position de leader sur le marché du transport, » a déclaré M. Mbaye.

Tina Manoukian, chevronnée de l'industrie qui travaille pour DHL depuis 22 ans, a été nommée pour gérer la présence croissante de DHL Global Forwarding au Maroc, sous la responsabilité directe de Pramod Bagalwadi, PDG de DHL Global Forwarding, Afrique subsaharienne. DHL a élargi son offre dans le secteur automobile au cours des dernières années, alors que le pays s'impose comme l'une des plus grandes industries automobiles du continent.

Pramod Bagalwadi est enthousiaste quant aux perspectives du pays en Afrique du Nord. « Le Maroc est vraiment en pleine effervescence en ce moment, grâce aux efforts du gouvernement pour investir de manière substantielle dans les infrastructures ferroviaires et routières dans le cadre de sa stratégie économique. Nous avons assisté à un afflux d'investissements étrangers directs, notamment dans son industrie automobile, en raison des nombreux accords de libre-échange dans le secteur automobile avec l'Union européenne et les États-Unis. Je suis persuadé que Tina contribuera à placer la barre encore plus haut pour nos affaires au Maroc, » a déclaré M. Bagalwadi.

Note aux rédacteurs : Pour en savoir plus sur l'industrie de la logistique et le commerce mondial, veuillez consulter le site Logistics of Things (https://lot.dhl.com).

Contact avec les médias :

DHL Asia Pacific & EEMEA

Corporate Communications, Sustainability and Brand

Jenny Yeo / Fiona Teo

Tél : +65 6879 8332 / +65 6879 8333

E-mail: apeemeamediarelations@dhl.com

À propos de DHL – La société de logistique pour le monde :

DHL (www.DHL.com) est le leader mondial du secteur de la logistique. Les différentes branches de DHL offrent une gamme inégalée de services logistiques, allant de la livraison nationale et internationale de colis aux solutions d’expédition et de livraison pour l’e-commerce, en passant par le transport express international routier, aérien et maritime et la gestion de la chaîne d’approvisionnement industrielle. DHL et ses 380 000 employés répartis dans plus de 220 pays et territoires à travers le monde relient les personnes et les entreprises en toute sécurité, en contribuant à la durabilité des flux commerciaux mondiaux. Grâce à ses solutions spécialisées pour les marchés et les secteurs en croissance, en particulier les technologies, les sciences de la vie et les soins de santé, l’ingénierie, l’industrie et l’énergie, l’auto-mobilité et la distribution, DHL est assurément positionnée comme « La société de logistique pour le monde ».

DHL est une filiale du Groupe Deutsche Post DHL. Le groupe a généré un chiffre d’affaires dépassant les 63 milliards d’euros en 2019, et contribue au développement mondial par ses pratiques commerciales responsables, son engagement social et ses activités environnementales. Le Groupe Deutsche Post DHL projette de concrétiser sa vision d’une logistique zéro émission à l’horizon 2050.

Source : https://dhl.africa-newsroom.com/press/dhl-global-f...