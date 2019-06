DHL étend sa plateforme d’e-commerce à de nouveaux marchés africains suite à son succès initial

DHL Africa eShop a enregistré un croissance impressionnante au cours des sept premières semaines ; La plateforme a été déployée dans neuf autres pays d’Afrique subsaharienne ; Une demande croissante de services de détail en ligne contribue à encourager la croissance.

Suite au succès de l’application DHL Africa eShop (www.Africa-eShop.DHL) dans 11 pays d’Afrique subsaharienne, DHL Express a annoncé que sa plateforme novatrice mobile et bureautique vient d’être déployée dans 9 nouveaux pays du continent.

Hennie Heymans, PDG de DHL Express pour l’Afrique subsaharienne, affirme avoir relevé une croissance impressionnante de l’utilisation de l’application DHL Africa eShop, depuis sa mise à en ligne en Afrique du Sud, au Nigéria, au Kenya, à l’île Maurice, au Ghana, au Sénégal, au Rwanda, au Malawi, au Botswana, en Sierra Leone et en Ouganda en avril dernier.

“L’adoption et l’utilisation de cette plateforme au cours des sept dernières semaines ont été incroyables, marquées par une croissance exponentielle du nombre d’abonnés et de commandes physiques. Sur la base de cette croissance rapide et du retour d’information positif que nous avons reçu du marché, DHL Express a décidé de passer au plus vite à la phase suivante de son déploiement. La plateforme est désormais opérationnelle pour les consommateurs résidant au Cameroun, en République Démocratique du Congo, en Côte d’Ivoire, au Gabon, en Gambie, à Madagascar, au Mozambique, en Tanzanie et en Zambie.”

L’application DHL Africa eShop permet aux consommateurs africains d’effectuer leurs achats directement auprès de plus de 200 détaillants basés aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, et de faire livrer leurs achats à leur domicile par DHL Express. Cette solution a été développée en partenariat avec Link Commerce – une division de Mall for Africa.

M. Heymans fait remarquer que la demande de services de détail de calibre mondial est en hausse en Afrique. “Comme l’indique un rapport du McKinsey Global Institute, l’Afrique possède un marché de consommation de classe moyenne à forte croissance, qui adopte l’Internet à un rythme effarant. On prévoit que d’ici 2025, la pénétration du marché de l’Internet atteigne approximativement 50% pour le continent africain, avec environ 360 millions de smartphones en circulation. L’application DHL Africa eShop fournit la solution idéale qui permet aux consommateurs africains d’accéder aux marques mondiales.

L’application DHL Africa eShop offre aux consommateurs africains un accès sans précédent aux détaillants internationaux sur une plateforme facile à utiliser, très pratique et rapide. Elle permet également à de nombreuses marques mondiales d’établir des liens avec le marché captif africain – des marchés souvent été négligés, pour avoir été perçus comme hautement complexes et incertains.

“En qualité de chef de file mondial de la logistique express, DHL est bien placé pour mettre en relation les consommateurs africains et ces marques mondiales passionnantes. Nous nous engageons à encourager la croissance de l’e-commerce sur le continent sur tous les fronts. Nous travaillons avec des milliers de marques d’e-commerce en Afrique, que nous aidons à atteindre une clientèle mondiale. Désormais, grâce à notre DHL Africa eShop, nous relions également les consommateurs africains aux marques mondiales,” conclut M. Heymans.

DHL Africa eShop - www.Africa-eShop.DHL

Sources : https://mck.co/31904m1

