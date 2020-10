Dabire Velhyr Aboulaye, 1er étudiant de l’Institut des Sports et des science de développement Humain (l’ISSDH) ex Institut National de la Jeunesse de l''Education Physique et du Sport (INJEPS) à obtenir la licence d’entraineur option Rugby

En 2017, sous le leadership de la présidente de la Fédération Burkinabè de Rugby (FBR), Mme BORO Rolande et grâce au soutien de Mme Annick Pikpouboum, Directrice Adjointe de l’Institut des Sports et des science de développement Humain (l’ISSDH) ex (INJEPS), le rugby a été inscrit comme option au sein dudit institut, rattaché à l’Université Joseph Ky ZERBO. Depuis lors, cette discipline est devenue l’un des sports favoris des étudiants (es) de l’ISSDH dont la majorité joue dans des clubs pour mieux se l’approprier.

C’est ainsi que 2017, Mr Dabire Velhyr Aboulaye a été inscrit en 1ère année par la Fédération Burkinabè de Rugby (https://FBurkinaRugby.com) à l’ISSDH pour renforcer ses capacités sportives et susciter l’adhésion des étudiants de l’institut au rugby. A l’issue de sa 3ère année au sein de l’institut, quatre (04) étudiantes de la 2ème année ont choisi option.

La formation option rugby au sein de l’institut est assurée par le Directeur Technique National de la FBR, Mr Maiga Seydou, qui a eu la chance d’être formé à Castre sous feu Jean Luc Barthès à qui nous rendons un vibrant hommage.

Trois ans durant, Mr Dabire Velhyr Aboulaye a suivi avec intérêt les modules dispensés et a obtenu une licence en Sciences et techniques des activités physiques et sportives option « entraîneur rugby ».

Le vendredi 25 septembre 2020, a marqué la cérémonie de fin de cycle et sortie de promotion des étudiants l’ISSDH sous le thème «contribution des cadres de jeunesse et du sport à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale » en présence du Ministre de l’enseignement Supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation.

Contact du presse :

Rugby@APO-opa.com

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/dabire-velhy...