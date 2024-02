De Moundou à Ngaoundéré : le parcours d'un jeune Tchadien malvoyant vers la réussite académique

De l'obtention de son Certificat d'Études Primaires et Élémentaires en 2009 à son Baccalauréat A4 en 2019, jusqu'à sa licence en Droit Public et Science Politique obtenue à l'Université de Ngaoundéré en 2023, Leonel a prouvé que le handicap n'est pas une limite à la réussite académique et professionnelle.



Sa motivation première a toujours été de défendre les droits des personnes démunies et marginalisées, de devenir un porte-parole pour les personnes handicapées, et de contribuer au développement de son pays, le Tchad. Inspiré par l'Honorable Député Beral Mbaïkoubou, qui a lui-même surmonté un handicap pour accéder à un poste gouvernemental, Leonel voit son handicap non pas comme une faiblesse, mais comme une source de force mentale.



Aujourd'hui, Leonel lance un appel vibrant au gouvernement et à la société civile pour qu'une attention particulière soit portée aux personnes handicapées, souvent laissées pour compte. Il sollicite également un emploi qui lui permettrait de mettre ses compétences et sa passion au service de son pays, conformément à son engagement envers la justice sociale et le développement du Tchad.



L'histoire de Leonel est un puissant rappel que les barrières peuvent être surmontées avec détermination et que chaque individu, quelles que soient ses limitations physiques, a une contribution significative à apporter à la société. Il attend désormais une réponse favorable du gouvernement, un geste qui non seulement réjouirait son cœur mais témoignerait également de l'engagement du Tchad envers l'inclusion et le respect des droits de tous ses citoyens.