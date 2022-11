INTERNATIONAL De l’Afrique au monde : des solutions d’économie circulaire au profit d’une croissance verte, du climat et de la biodiversité

Le WCEF2022 se penchera sur les nombreux défauts et les conséquences destructrices de l’économie linéaire et sa tendance au gaspillage et présentera les concepts et les possibilités de l’économie circulaire.

Le 6e Forum mondial de l’économie circulaire WCEF2022 se tiendra du 6 au 8 décembre à Kigali, au Rwanda. Cette année, le forum portera sur l’économie circulaire et sa capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre, faciliter l’adaptation au changement climatique, sauvegarder la biodiversité et procurer des avantages à nos sociétés.



Le forum WCEF2022, originaire de Finlande et l’un des plus importants événements internationaux sur l’économie circulaire, réunira des chefs d’entreprise, des acteurs politiques et des spécialistes de l’Afrique et du monde entier pour présenter des solutions d’économie circulaire et examiner comment les entreprises peuvent saisir de nouvelles opportunités.



Un point presse (en anglais) sera organisé en ligne la veille du Forum, le 5 décembre 2022.



Organisé pour la première fois sur le sol africain, le Forum mondial de l’économie circulaire est une tribune qui donne la parole à l’Afrique et au reste du monde dans l’optique de façonner des économies plus résilientes et écologiques.



« En tant que membre fondateur de l’Alliance africaine pour l’économie circulaire, nous sommes très heureux d’accueillir le Forum mondial de l’économie circulaire au Rwanda. C’est la première fois que l’événement a lieu en Afrique », a déclaré la ministre rwandaise de l’environnement, Mme Jeanne d’Arc Mujawamariya. « L’économie circulaire constitue la plus grande opportunité de doper la croissance verte et la création d’emplois en Afrique, et nous sommes impatients de raconter l’expérience du Rwanda et d’apprendre des autres. »



Le WCEF2022 abordera un grand nombre des défis que comporte la transition d’une économie linéaire vers une économie circulaire plus résiliente et économe en ressources, tels que le commerce, les chaînes de valeur, la politique et la technologie. Des acteurs de l’économie circulaire et des start-ups du continent présenteront leurs modèles économiques et présenteront leurs évolutions tout en réfléchissant aux possibilités de collaboration, de croissance, de création d’emplois et de développement.



« La transition vers une économie circulaire est un moyen de faire en sorte que nos économies soient plus sages, résilientes et pérennes », affirme Jyrki Katainen, président de Sitra, le fonds d’innovation finlandais. « Les tragédies de ces dernières années ont montré que nous ne sommes pas résilients. Les répercussions de la pandémie, de même que les mutations qui touchent l’environnement sécuritaire mondial, l’énergie et la sécurité alimentaire sont exacerbées par une économie linéaire inéquitable et gaspilleuse qui dépend des combustibles fossiles. Il faut maintenant remettre en cause l’ancien modèle et en bâtir un nouveau, adapté à la situation actuelle et aux siècles à venir : l’économie circulaire. Beaucoup de solutions sont déjà sous nos yeux, et nous avons hâte d’en apprendre davantage sur les solutions circulaires que propose l’Afrique à Kigali ».



L’économie circulaire est une alternative à l’économie linéaire classique (fabrication, consommation, élimination) dans laquelle les ressources sont exploitées aussi longtemps que possible et au maximum de leur valeur avant d’être récupérées et réutilisées en fin de vie.



De l’agriculture à la gestion des déchets en passant par le patrimoine bâti, l’Afrique ne manque pas de solutions circulaires



Sous la bannière De l’Afrique au monde, le WCEF2022 présentera une large sélection de solutions circulaires imaginées en Afrique et ailleurs dans le monde, destinées à divers secteurs d’activité et faisant la part belle aux opportunités qui existent afin d’améliorer les moyens de subsistance des populations, de mettre fin à la pauvreté, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de s’adapter au changement climatique et de sauvegarder la biodiversité. En voici un échantillon :



Une agriculture régénératrice et des solutions calquées sur la nature qui atténuent les conséquences du changement climatique et s’y adaptent.



Un patrimoine bâti évolutif, abordable et durable, fondé sur la réaffectation, la rénovation et l’utilisation de matières premières secondaires.



Différentes politiques et pratiques circulaires en matière de gestion de l’eau, de transport, d’infrastructure et de sécurité alimentaire dans les mégapoles africaines en expansion rapide.



Pour réussir la transition d’une économie linéaire à une économie circulaire, la gestion des déchets et le recyclage sont des domaines-clés qu’il convient d’améliorer et de déployer à grande échelle rapidement. L’Afrique importe déjà de grandes quantités de déchets – électroniques et autres – et compte tenu de sa forte croissance démographique est appelée à produire elle-même davantage de déchets. Les approches circulaires peuvent apporter des solutions pour réduire les déchets et le gaspillage en investissant dans la conception de produits modulaires, la réduction des emballages, l’allongement du cycle de vie des produits et les modèles commerciaux de type « produit en tant que service » autorisant l’usage d’un produit sans en être le propriétaire.



Relever les défis de la circularité : politiques et financement



Les grandes ressources naturelles de l’Afrique et sa population jeune et entreprenante peuvent l’aider à devenir un chef de file de la transition vers l’économie circulaire et contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable de l’ONU. Cependant, deux grands défis devront être relevés : la législation et le financement.



Pour commencer, il convient de modifier de nombreuses lois et réglementations pour favoriser une plus grande circularité. C’est la raison pour laquelle le WCEF2022 entend faciliter le dialogue politique et le partage de savoir – car la transition vers une économie circulaire exige des législateurs, gouvernants et autres acteurs qu’ils s’inspirent et apprennent les uns des autres.



Ensuite, il est urgent de trouver de nouveaux modèles de financement pour les entreprises circulaires. Les flux de capitaux dirigés vers les entreprises durables et circulaires sont beaucoup trop faibles. Les entreprises de l’économie circulaire doivent développer des activités rentables capables d’attirer des investisseurs en capital-risque prêts à prendre des risques. Les banques de développement et autres institutions peuvent diminuer le risque de ce genre d’investissements en débloquant des subventions et en apportant une assistance technique.



Ces réformes demandent un débat et une innovation, que le WCEF2022 contribuera à fournir.



« L’ACEN est ravi d’être co-hôte du forum WCEF2022 et de montrer au monde entier comment les principes circulaires sont appliqués en Afrique. Nous sommes impatients d’engager le dialogue avec les délégués pour accélérer la transition vers une économie circulaire juste et inclusive sur le continent » déclare Peter Desmond, cofondateur du Réseau africain pour l’économie circulaire (ACEN).



Le WCEF2022 sera partout : participation en ligne et studios locaux en direct au Cameroun, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Zambie et au Rwanda



L’événement principal aura lieu à Kigali au Rwanda, mais les parties prenantes de toute l’Afrique pourront participer à des événements locaux parallèles. Dans les studios africains du WCEF2022 à Yaoundé, Lagos, au Cap et à Lusaka, les participants débattront des problématiques nationales et régionales liées au passage d’une économie linéaire à une économie circulaire. Un cinquième studio au Rwanda appuiera le forum principal de Kigali. En outre, des Global Studios seront ouverts dans certaines villes du monde.



Les studios du WCEF2022 diffuseront en direct les interventions du forum principal, discuteront de sa pertinence au niveau national et donneront à des spécialistes locaux la possibilité de se rencontrer et de dialoguer en tête à tête. Les studios africains du WCEF2022 sont organisés par l’ACEN, un des co-organisateurs du Forum.



Afin de rendre possible une participation depuis n’importe où dans le monde, le WCEF2022 retransmettra gratuitement les 7 sessions du forum principal les 6 et 7 décembre à tous les participants inscrits. Par ailleurs, les partenaires du WCEF organiseront plus de 25 ‘sessions d’accélération’ le 8 décembre – des événements axés sur les résultats pour que WCEF ait un impact réel – à Kigali et en Afrique ou en ligne.



Le programme du Forum est consultable en direct sur le site www.WCEF2022.com ; toute personne peut s’inscrire pour suivre gratuitement toutes les sessions diffusées en direct. Veuillez noter que les ‘sessions d’accélération’ animées par des partenaires nécessitent une inscription à part.





