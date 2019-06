Déby : "Je ferais tout pour que 80% des tchadiens aient accès à l'eau potable avant 2021".

Le président de la République Idriss Déby s'est engagé samedi à Abéché, à rehausser le taux d'accès à l'eau potable à 80% sur l'étendue du territoire avant 2021, contre environ 50% aujourd'hui.



"Nous avons 80% de la population qui doit avoir accès à l'eau potable. Je crois que nous tiendrons le cap. Le Gouvernement est conscient de cette préoccupation des populations tchadiennes. J'en fais un pari en ce qui me concerne. Je ferais tout pour que 80% des tchadiens aient accès à l'eau potable avant 2021. Je tiendrai ce pari", a souligné Idriss Déby.



Un nouveau pari avant 2021



Le budget de l'Etat pour 2019 prévoit une affectation de 30 milliards de Francs CFA pour l'eau. Toutefois, faute de ressources, le Gouvernement a du affecter provisoirement 15 milliards Francs CFA. Ce montant a été complété par un don de 50 millions dollars US des Emirats arabes unis.



"C'est plus de 30 milliards FCFA que nous allons sortir du Trésor tchadien pour augmenter l'accès à l'eau potable sensiblement dans notre pays", a précisé le président.



"Un lointain souvenir"



Idriss Déby a estimé que lorsque "le projet Bitéha 2 à Abéché sera terminé, la question de l'eau sera un souvenir lointain".



"Nous essayerons encore de faire le même geste à toutes les populations qui sont en manque d'eau. Nous tiendrons le cap, nous tiendrons le pari de nos engagements", a-t-il assuré.



"Il faut bien connaitre la ville d'Abéché dans les années 90-90. Moi qui ait vécu dans cette ville dans les années 70. En son temps déjà il se posait un problème d'eau, dans les années 70. C'est parcequ'il y avait un petit château construit dans les années 40", a expliqué le chef de l'Etat.



Pourquoi Bitéha 2 ?



Dans les années 90, le projet Bitéha 1 a été initié avec la coopération allemande, permettant à la population d'Abéché d'avoir de l'eau potable.



"Depuis lors, la ville a grandi, la population s'est multipliée par 20. Le ministre a parlé de 700.000 âmes mais je pense que c'était le chiffre du recensement des élections de 2011. On peut parler aujourd'hui à Abéché de plus de 1 millions d'habitants. Il y a eu aussi un nombre important de réfugiés qui sont venus s'installer dans cette ville. Ajoutez à cela, les gens qui ont quitté le monde rural pour venir s'installer dans la ville ici. Le projet BIteha 1 est complètement dépassé et ça fait déjà depuis septembre que la ville d'Abéché connait des difficultés énormes en matière d'accès à l'eau potable", a indiqué Déby.



Le projet est soutenu par deux partenaires : La Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique et le Fonds saoudien pour le développement.



"Je leur dis merci parce que celui qui vous donne l'eau, vous donne la vie aussi. C'est grâce à eux, grâce à leur contribution que nous lançons la construction du projet BItéha 2 qui va faire sortir Abéché de cette carence d'eau. Pas seulement la ville d'Abéché mais les villages environnants aussi auront accès à l'eau potable", a relevé le dirigeant tchadien.



Selon lui, toutes les provinces ont fait part d'un besoin en eau. "Effectivement, l'eau c'est la vie. Vous ne pouvez absolument pas parler d'une vie normale ou d'un développement du pays sans que la population ait accès à l'eau potable", a affirmé le président qui se dit conscient du défi, et en fait une priorité.