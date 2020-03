Déby "conduira la politique du Tchad aussi longtemps que Dieu lui donnera la vie" (Zene Bada)

Le chef de l'Etat Idriss Déby "conduira encore la politique du Tchad aussi longtemps que Dieu lui donnera la vie. Et aussi longtemps que le MPS sera encore fort. Et aussi longtemps si nous sommes encore fidèles et loyaux comme aujourd'hui", a déclaré mercredi à Mongo le secrétaire général du MPS, Mahamat Zene Bada.



Il a présidé dans le chef-lieu de la province du Guéra, la cérémonie marquant les 30 ans du parti. Mahamat Zene Bada a représenté le chef de l'Etat qui a dû s'absenter à la dernière minute suite à un voyage prévu à Brazzaville pour évoquer le dossier libyen.



D'après le secrétaire général du MPS, le président est un "bon" et "célèbre stratège qui a fait l'école de guerre de Paris."