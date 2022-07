Décès de l'officier Fizani Mahadjir, chef d'état-major de la rébellion lors du 2 février 2008

Le colonel "Fizani" a été chef d’état-major du commandement militaire unifié (CMU) et a supervisé les offensives lors de l'attaque du 2 février 2008 à N'Djamena.



Jusqu'à son décès, le colonel Fizani Mouhadjir était membre du bureau exécutif et commissaire à la défense du mouvement UFCD.



L'officier Fizani Mouhadjir Yacoub est né en 1960 à Gueri, près d'Abéché, dans la province du Ouaddaï. Il avait rejoint la première armée du FROLINAT à l'âge de 10 ans. Militaire de carrière, il avait quitté l'armée en 2002 pour rejoindre la rébellion.



En 2005, il avait combattu, en tant que coordonateur militaire, aux côtés du général Mahamat Nour Abdelkerim, ex-leader du Front uni pour le changement (FUC) et actuel membre du Conseil militaire de transition (CMT).