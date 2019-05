Déclaration attribuable au porte-parole du Secrétaire général sur le Bénin

Le Secrétaire général a suivi avec attention les événements qui ont eu lieu en République du Bénin avant et après les élections législatives du 28 avril. Il déplore les violences qui ont eu lieu durant la période post-électorale. Il appelle tous les acteurs béninois à faire preuve de la plus grande retenue et à s’efforcer […]

