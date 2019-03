Déclaration attribuable au porte-parole du Secrétaire général sur le Mali

Le Secrétaire général est choqué et outré par des informations selon lesquelles au moins 134 civils, y compris des femmes et des enfants, auraient été tués et au moins 55 d’autres blessés suite à une attaque dirigée ce matin contre le village d’Ogossagou Peulh, dans la région de Mopti, dans le centre du Mali. Le […]

