Déclaration de la 3e réunion Extraordinaire du Comite Technique Spécialisé sur la Défense, la Surete et la Sécurité via la plateforme en ligne ZOOM le 30 Janvier 2021

1. Nous, membres du Comité Technique Spécialisé sur la Défense, la Sûreté et la Sécurité (CTSDSS) de l'Union africaine (UA), sommes réunis lors de la 3e réunion extraordinaire tenue virtuellement via la plateforme en ligne Zoom et avons examiné les recommandations de la Réunion des Chefs d’Etat-major des Armées et des Chefs des Services de Sureté et de Sécurité le 30 janvier 2021, qui a été précédée par la réunion des experts tenue le 29 janvier 2021.

