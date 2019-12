Déclaration de la porte-parole du ministère de l’europe et des affaires étrangères

La France condamne avec la plus grande fermeté les attaques qui ont fait un grand nombre de victimes à Arbinda et Hallalé dans le nord du Burkina Faso. Elle présente ses condoléances aux familles des victimes et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. La France se tient aux côtés du Burkina Faso dans la […]

