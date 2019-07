Déclaration du Secrétaire général à la suite du décès du Président tunisien Beji Caid Essebsi

Par le Secrétaire général J’ai été profondément attristé d’apprendre le décès du Président tunisien Beji Caid Essebsi, un personnage central de l’histoire de la Tunisie et de l’indépendance du pays. Ces dernières années, il a joué un rôle déterminant pour mener le pays avec succès dans une transition vers la démocratie historique et pacifique. On […]

