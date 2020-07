Déclaration du doyen du Corps diplomatique africain aux États-Unis d'Amérique à propos du Dr Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement (BAD)

Dr. AKINWUMI ADESINA, Président de la Banque Africaine de Développement ( BAD) est a été complètement disculpé de tout acte répréhensible par un comité de haut niveau composé de personnalités éminentes dirigées par Son Excellence Mary Robinson, ancienne Présidente de la République d’Irlande. Le panel a été créé pour examiner le rapport du Comité d'éthique, des Conseils d'Administration de la Banque Africaine de Développement, qui était auparavant parvenu à la même conclusion que le Dr Adesina ne s'était pas livré à des pratiques contraires à l'éthique ou à une faute.

Au nom du Corps Diplomatique Africain, Son Excellence Serge Mombouli remercie chaleureusement le panel dirigé par Mary Robinson pour son excellent travail. Le Doyen félicite également le Dr Akinwumi Adesina, Président de la Banque Africaine de Développement, pour son leadership visionnaire ainsi que les résultats de développement exceptionnels atteints par cette prestigieuse institution sous son mandat.

Il note que l'élection du Président de la Banque Africaine de Développement est prévue pour le 27 août 2020 et demande que la réélection du Dr Adesina se fasse à l'unisson dans un esprit d’acclamation. Le Dr Adesina est le seul candidat et a déjà reçu le plein soutien de l'Union Africaine.

L'Ambassadeur Serge Mombouli, Doyen du Corps Diplomatique Africain, saisit cette occasion pour exprimer ses remerciements au Conseil d'Administration, au Comité d'éthique du Conseil d'Administration et au Bureau du Conseil des Gouverneurs de la Banque Africaine de Développement pour leur courage et leur maturité dans l'établissement d’un processus transparent, qui confirme l'excellente gouvernance de ladite institution.

Le Corps Diplomatique Africain accrédité aux États-Unis exhorte les États-Unis d’Amérique, le plus grand actionnaire non régional ainsi que tous les autres actionnaires concernés, à continuer de soutenir fermement le Président de la Banque et le groupe de la Banque Africaine de Développement, en particulier en cette période de pandémie mondiale de Covid-19.

La Banque Africaine de Développement continuera à jouer un rôle crucial dans le but de conduire les économies africaines sur la trajectoire de la croissance économique et du développment durable.

