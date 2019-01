Addis Abeba, le 22 janvier 2019: Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat condamne avec la plus grande fermeté l'attaque terroriste survenu le 20 janvier 2019 à Aguelhok, dans la région de Kidal au Mali, ayant a tué 10 casques bleus tchadiens et fait plus de 25 blessés graves, membres de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA).

