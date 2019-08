Découverte des Hydrocarbures au Nord Congo : Denis Sassou N’Guesso salue la dextérité de l’équipe du projet

La découverte des hydrocarbures dans la Cuvette congolaise place désormais ce département comme deuxième champ pétrolier du Congo après le Kouilou. Dénommé « Le Delta de la Cuvette », ce champ pétrolier est situé sur une superficie de 9 392 km2, avec une profondeur de 3 400 km, selon les résultats des études sismiques et géologiques.



Le documentaire de 26 minutes projeté dans la salle de conférences de l’hôtel Alima à l’occasion de l’annonce de ce projet au monde a édifié l’auditoire sur les dites études . Au cours de son intervention dans ce film, le président Denis Sassou N’Guesso a fait la genèse de ce projet de recherche des hydrocarbures dans le bassin de la cuvette congolaise qui remonte, selon lui, aux années 1980.



Denis Sassou N’Guesso a affirmé que cette nouvelle qui réjouit tous les congolais est la conséquence d’un long processus qui a nécessité beaucoup de persévérance et d’opiniâtreté. Il a également relevé le pessimisme qui caractérisait certains acteurs qu’il a qualifiés d’« oiseaux de mauvaises augures ».



Ce documentaire a été sous-tendu par une série de communications faites par des experts des domaines du pétrole et de l’environnement.