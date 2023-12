Dédicace du nouvel ouvrage de Dr Korom Acyl Dagache sur la fiscalité au Tchad et au Cameroun

Dans son discours, l'auteur a souligné les défis complexes de la mobilisation des recettes fiscales non pétrolières, notamment l'impôt sur les sociétés dans ces deux pays. Dr Korom Acyl Dagache a exploré en profondeur les mécanismes de perception fiscale et les implications de gestion, se concentrant sur la question de savoir comment ces pays génèrent des revenus fiscaux significatifs malgré la dépendance au secteur pétrolier et l'impact des crises économiques et financières mondiales.



Le livre aborde également le renouveau du dialogue sur la mobilisation des ressources intérieures en Afrique en réponse aux crises. Dr Korom Acyl Dagache examine les aspects juridiques, socio-économiques, géostratégiques et politico-diplomatiques de la fiscalité, tout en soulignant l'importance de l'intégration régionale.



Dr Korom Acyl Dagache recommande la diversification des sources de revenus et l'amélioration de l'efficacité de la collecte fiscale pour les deux pays. Il propose des solutions telles que la réduction des exonérations fiscales, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi qu'une meilleure gestion des contribuables.



Publié aux éditions "Plume d’Afrique", l'ouvrage comporte 186 pages et constitue une ressource précieuse pour la compréhension des enjeux fiscaux dans la région.